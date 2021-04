Ớn lạnh 1 người treo lơ lửng ở lan can cầu Đồng Nai lúc nửa đêm

Your browser does not support the video tag.

Clip cứu người đàn ông định nhảy cầu Đồng Nai

1 giờ ngày 5-4, người dân phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi đi bộ trên cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hướng từ TP Biên Hòa về TP HCM. Sau ít phút nói cười một mình, người này trèo qua lan can cầu, 1 tay bám thành cầu định nhảy xuống sông Đồng Nai.

Phát hiện sự việc, người dân đã cố gắng tiếp cận và trấn an người đàn ông này. Thuyết phục trực tiếp không được, 1 người đã nhanh trí bắt chuyện, hỏi han gây sự chú ý.

Người đàn ông bình tĩnh lại khi được trấn an, động viên

Người đàn ông đã được bàn giao cho lực lượng công an

Trong lúc người đàn ông định nhảy cầu mải nói chuyện, người dân nhanh chóng chạy lại gần, ôm lấy.

Mặc sự vùng vẫy của người đàn ông, người dân đã cùng nhau khống chế, đưa người này ra khỏi thành cầu, bàn giao cho lực lượng công an địa phương. Sự việc khiến 1 người dân bị thương ở tay. Theo người dân, người này biểu hiện không bình thường, nói lăng lảm nhảm.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động