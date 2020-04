Ôm ba lô chứa 450 triệu đồng cùng nhiều vàng đi ngủ vẫn “không cánh mà bay”

N. tại cơ quan công an.

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang đang tạm giữ Lâm Sà N. (SN 2005, quê Sóc Trăng) cùng nhiều người khác để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tối 11/4, N. đi bộ đến dãy phòng trọ thuộc ấp 2 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh thì thấy một căn nhà không khoá cửa, bên trong phát hiện anh T. (40 tuổi) đang nằm ngủ ôm 1 túi xách màu đen nên đến trộm.

Sau khi trộm được tài sản, N. phát hiện trong túi có 450 triệu đồng và nhiều vàng nên đem chia cho Lâm Binh (SN 1991, quê Sóc Trăng) số tiền 6,5 triệu đồng, cho Lâm Phương (SN 1996) số tiền 14,5 triệu đồng. Số tiền còn lại N. nhờ Phương giữ giúp cùng một túi đựng vàng, sau đó, N. bỏ trốn.

Thức dậy, anh T. phát hiện mất trộm nên đến công an trình báo. Tại công an, anh T. cho biết tối hôm xảy ra vụ việc đã đeo ba lô đi ngủ. Vào cuộc điều tra, công an đã xác định, đưa T. về trụ sở làm việc, những người liên quan đến vụ việc cũng được triệu tập.

Nhóm này khai số tài sản do N. trộm được tẩu tán ở tiệm cầm đồ và mua ma túy để dùng cũng như tiêu xài cá nhân.

Tác giả: Ninh Sự

Nguồn tin: Báo Giao thông