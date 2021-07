Ô tô tải húc vào xe bồn, ô tô con ở giữa bẹp rúm, một phụ nữ thoát chết diệu kỳ

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại khoảnh khắc tài xế xe con may mắn thoát chết sau cú va chạm giữa xe tải và xe bồn.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Ô tô con bị nghiền bẹp rúm giữa xe tải và xe bồn, tài xế may mắn thoát chết

Theo camera an ninh ở gần nơi xảy ra tai nạn, chiếc xe con này đang đỗ sau một chiếc xe bồn lớn. Bất ngờ một chiếc xe tải từ đâu lao đến rất nhanh khiến cả hai chiếc xe phía trước không kịp trở tay.

Ô tô con đứng giữa bị xe tải húc văng, đâm thẳng vào đuôi xe bồn, bẹp rúm. Điều đáng nói là sau cú va chạm, một người phụ nữ ngồi trong xe ô tô con đã may mắn thoát chết.

Người phụ nữ ngồi trong xe may mắn thoát chết

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc