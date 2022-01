Nức thơm cá thu nướng Sầm Sơn

Than dùng nướng cá phải là than củi loại to và luôn cháy đượm đều để cá chín từ từ, đảm bảo bên ngoài mặt miếng cá se vàng, dai chắc, có mùi thơm đặc trưng nhưng bên trong vẫn mềm ngọt, hấp dẫn.