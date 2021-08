Nữ thượng úy xinh đẹp mặc thường phục khống chế đối tượng nghi nghiện trên phố

Chiều 22/8, một lãnh đạo Công an phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Thượng úy Phạm Thị Phương Thảo, cảnh sát khu vực của đơn vị, mặc thường phục, khống chế một đối tượng nghi nghiện.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ tham gia khống chế, bắt giữ tội phạm tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Clip nữ thượng úy tham gia khống chế đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận được sự chia sẻ đông đảo của cộng đồng mạng. Sau đó, cư dân mạng đã tìm ra nữ chính trong đoạn clip là Thượng úy Phạm Thị Phương Thảo, hiện đang công tác tại Công an phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột.

Liên quan đến nội dung đoạn clip, Thượng úy Thảo cho biết, vào tối 21/8, khi hết ca trực, chị về nhà thay thường phục để đi chợ. Khi đi đến chợ Phan Đình Phùng (phường Thành Nhất), chị Thảo phát hiện có một nam đối tượng cầm theo 2 que sắt chạy bộ giữa phố. Tiếp đó, đối tượng rẽ vào một con hẻm để trốn tránh lực lượng chức năng đang đuổi theo.

Lúc này, Thượng úy Thảo dừng xe, chỉ cho lực lượng chức năng con hẻm đối tượng vừa rẽ vào và cùng tham gia truy đuổi, khống chế, đưa đối tượng về Công an phường Thành Nhất.

Theo thượng úy Thảo, đối tượng trên có biểu hiện nghiện ma túy. Chiều 21/8, đối tượng này đến chợ Phan Đình Phùng quấy nhiễu các tiểu thương nên ban quản lý chợ và lực lượng trật tự đô thị phát hiện, truy đuổi.

Hiện Công an phường Thành Nhất đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liên quan đến vụ việc trên theo quy định.

