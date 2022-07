Nữ sinh được ví như 'bản sao' Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Miss World Vietnam 2022 là ai?

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, là thí sinh đến từ Thanh Hoá. Hiện tại, cô đang theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội. Với chiều cao 1m70 cùng số đo ba vòng 80-57-88, cô gái này được kỳ vọng lọt top 3 cuộc thi.

Khi được coi là bản sao của “đàn chị”, cô gái xứ Thanh vô cùng hạnh phúc và tự hào, bởi Đỗ Hà không chỉ là hoa hậu thân thiện, xinh đẹp, mà cùng là người con của quê hương Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Phương Nhi cho biết cô cũng rất thần tượng Lương Thuỳ Linh. “Em ngưỡng mộ những thành tích hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã làm được trong nhiệm kỳ của chị. Em luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực gen Z từ chị mỗi lần chị xuất hiện”, Phương Nhi chia sẻ.

Thời điểm này, Phương Nhi đang tích cực tập luyện cũng như trau dồi kỹ năng, kiến thức để có thể tiến xa hơn ở Miss World Vietnam 2022.

Nói về bí quyết làm đẹp, nữ sinh 2K cho biết cô luôn coi trọng việc chăm sóc làn da của mình. Trong thời gian tham gia cuộc thi, Phương Nhi chia sẻ phải thực hiện rất nhiều hoạt động và lịch trình dày đặc.

“Thay vì bỏ bê bản thân thì lúc được nghỉ ngơi em tận dụng thời gian để chăm sóc của làn da của mình. Em luôn chú trọng vào bước làm sạch da và dưỡng ẩm vào ban đêm. Đặc biệt, một điều không thể thiếu trong quy trình giữ gìn làn da của em đó chính là kem chống nắng. Em không bao giờ bỏ qua việc chống nắng kể cả những ngày mưa”, Phương Nhi nói.

Cũng theo cô gái này, cô không chạy theo chế độ ăn kiêng nào mà chìa khoá giúp giữ vóc dáng đẹp đó chính là ăn nhiều rau và hoa quả.

“Hơn nữa, em luôn duy trì thói quen tập luyện thể thao, thói quen này cũng sẽ tiêu thụ rất nhiều calo trong cơ thể nên giúp em giải phóng nguồn năng lượng dư thừa hiệu quả”, Phương Nhi nhấn mạnh.

Câu châm ngôn yêu thích của nữ sinh Đại học Luật là “The day we stop comparing - The day we know “freedom” có nghĩa là “Ngày mà chúng ta ngừng so sánh chính là ngày chúng ta thấy được sự tự do”. Đây cũng chính là điều mà cô đang nỗ lực từng ngày một.

“Bởi vì người mà chúng ta nên cố gắng để trở nên tốt hơn họ đó chính là bản thân chúng ta ngày hôm qua”, Phương Nhi nói.

Sở thích của “bản sao Đỗ thị Hà” đó là học ngoại ngữ. Và sở thích này cũng liên quan đến ước mơ của cô. Phương Nhi tiết lộ, cô luôn có mơ ước sẽ được khám phá nhiều điều mới và được đặt chân tới thật nhiều nơi. Và khi đặt chân tới một đất nước mới, em muốn được học thêm ngôn ngữ của họ và cả văn hoá của đất nước ấy.

