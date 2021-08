Nữ quái U40 "vẽ" viễn cảnh giàu sang để lừa bán thiếu nữ hàng xóm

Trước đó Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với cơ quan chức năng giải cứu thành công một thiếu nữ bị lừa bán ra nước ngoài.

Ngày 16/8/2021, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Thị Hoa (42 tuổi, trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi "mua bán người".

Trước đó, vào ngày 11/8, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của chị Lương Thị L. (25 tuổi, trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) tố cáo mình bị đối tượng Lương Thị Hoa lừa bán sang nước ngoài.

Đối tượng Hoa tại công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau 1 thời gian điều tra, công an đã bắt giữ đối tượng Lương Thị Hoa. Tại Công an, bước đầu Hoa khai nhận hành vi mua bán người của mình. Hoa khai đã lừa, cấu kết với người thân ở nước ngoài và bán chị L. với giá 90 triệu đồng. Sau khi trót lọt, Hoa nhận 6,5 triệu đồng tiền công.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Lương Thị Hoa theo quy định pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị