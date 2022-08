"Nữ quái" giả mạo nhiều giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 29/8 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả” đối với bị can Đoàn Thị Hồng (SN 1971, trú ở 20 Chử Đồng Tử, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang).

Bị can Đoàn Thị Hồng.

Kết quả điều tra cho thấy, cách đây hơn một năm, vào cuối tháng 3/2021, Đoàn Thị Hồng mưu tính chiếm đoạt căn nhà 01 dãy E đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang thuộc quyền sở hữu riêng của người chồng là Lê Lương Y.

Mặc dù thời điểm đó, ông Lê Lương Y đã ký kết hợp đồng thế chấp căn nhà này cho một ngân hàng ở Khánh Hòa để vay vốn tín dụng, nhưng bà Hồng vẫn làm giả giấy ủy quyền của ông Lê Lương Y, đến ngân hàng tất toán hợp đồng vay vốn, lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó bà Hồng tiếp tục làm giả hợp đồng tặng cho căn nhà từ người chồng là ông Lê Lương Y sang người vợ Đoàn Thị Hồng để chuyển quyền sở hữu nhà đất cho chính mình.

Sau khi có trong tay giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, bà Hồng ký kết hợp đồng thế chấp để vay 3,5 tỷ đồng tại VPBank Nha Trang, vay số tiền 3,5 tỷ đồng. Vài tháng sau đó, bà Hồng tất toán hợp đồng vay vốn, lấy lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất để lập thủ tục bán toàn bộ nhà đất nêu trên cho ông Lê Quang Khánh – một người dân ở TP Nha Trang với giá bán 4,5 tỷ đồng.

Con dấu giả mạo đã được cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nơi ở của Đoàn Thị Hồng. Ảnh : Cơ quan Công an.

Hợp đồng mua bán nhà, đất đã được một Văn phòng công chứng ở TP Nha Trang chứng thực, nhưng khi lập thủ tục chuyển quyền sở hữu cho bên mua tại Văn phòng đăng ký đất đại TP Nha Trang thì hành vi phạm pháp của bà Hồng phát lộ, nên vụ việc đã được chuyển đến cơ quan Công an xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều bất ngờ là trong quá trình đấu tranh mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Đoàn Thị Hồng không chỉ thực hiện hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả” để “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là căn nhà 01 dãy E đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, mà trước đó “nữ quái” này còn diễn trò lừa đảo chiếm đoạt nhiều tài sản khác của cha mẹ chồng là ông bà Lê Giác, Nguyễn Thị Năm – cùng trú ở KA54A Cù Lao Thượng, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang.

Cụ thể trong tháng 3/2020, Đoàn Thị Hồng đã “vẽ” ra nhiều loại giấy tờ giả mạo để lập thủ tục chuyển quyền sở hữu chủ toàn bộ nhà, đất của ông bà Giác, Năm tại KA54A Cù Lao Thượng, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang sang tên cho mình. Sau đó, Hồng lập hợp đồng bán căn nhà này cho bà Nguyễn Thị Minh Vũ, trú ở phường Phước Tân, TP Nha Trang với giá 1 tỷ đồng.

Trong lúc hai bên chưa giao nhận nhà, Hồng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất đã bán ký kết hợp đồng thế chấp tài sản cho một ngân hàng tại TP Nha Trang để vay vốn tín dụng 3,2 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, Hồng tiếp tục rao bán căn nhà đó để nhận tiền đặt cọc mua nhà từ ông Võ Thượng Mẫn, trú ở phố Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang.

Trớ trêu và liều lĩnh hơn nữa là trong tháng 10/2020, Đoàn Thị Hồng còn giở chiêu trò nói dối với ông Lê Giác là cần tiền đầu tư kinh doanh để mượn 3 sổ tiết kiệm của người cha chồng dành dụm nhiều năm. Khi biết 3 sổ tiết kiệm đó đã được ông Giác giao cho người con trai là Lê Minh Thế cất giữ, Hồng đã làm giả giấy tờ báo mất 3 sổ tiết kiệm để trình báo cho ngân hàng, kèm theo giấy tờ giả của cha mẹ chồng ủy quyền cho Hồng được quyền định đoạt 3 sổ tiết kiệm để rút hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gần 11 tỷ đồng trong các phi vụ nêu trên, Đoàn Thị Hồng đã làm giả 6 con dấu của một số tổ chức cùng 10 tài liệu là giấy ủy quyền, giấy xác nhận tình trạng độc thân, hợp đồng mua bán…

Khi khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Thị Hồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét nơi ở của bị can, thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm pháp của “nữ quái” này, trong đó có 6 con dấu và 10 tài liệu giả mạo do chính Hồng “vẽ” ra.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân