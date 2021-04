'Nữ quái' đưa 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đối tượng Phạm Thị Hà và Nguyễn Xuân Thắng (Ảnh: công an cung cấp)

Theo Công an Hải Dương, Hà từng sang Trung Quốc lao động và quen một số đối tượng trong đường dây. Sau khi về Việt Nam, Hà đã kết nối với họ để thực hiện nhiều vụ đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sáng 23/3, thông qua mạng xã hội Wechat, Hà liên hệ với một đối tượng người Trung Quốc. Qua giao dịch, các đối tượng hẹn nhau đêm cùng ngày sẽ tổ chức đưa 6 người (4 nam, 2 nữ) Trung Quốc vào Việt Nam, qua khu vực đèo Bông Lau, thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) và huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng). Sau khi thỏa thuận, Hà cùng Nguyễn Xuân Thắng (ở xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ) sử dụng 2 ô tô chở nhóm 6 người Trung Quốc từ điểm hẹn về một nhà nghỉ tại thị trấn Tứ Kỳ thì bị công an phát hiện. Theo kế hoạch, ngày 24/3, nhóm người Trung Quốc này sẽ di chuyển vào TPHCM.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Hà thường trao đổi bằng tiếng lóng, ký hiệu với các đối tượng thông qua mạng xã hội Wechat. Quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm giao hẹn và chỉ di chuyển vào ban đêm. Cơ quan công an đã xác định, Hà cùng đồng phạm đã thực hiện 10 vụ, đưa 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi hơn 100 triệu đồng.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Vũ Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, công an huyện đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây này. Sau đó, địa phương tổ chức cách ly 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đồng thời bàn giao các đối tượng cư trú trên địa bàn cho công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Qua xét nghiệm lần 1, nhóm này đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, địa phương tiếp tục làm xét nghiệm, cách ly và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.



Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong