'Nữ quái' đạp cửa bỏ trốn khỏi sới bạc bị bắt trong khu cách ly

Đối tượng Hồ Khánh Ly tại cơ quan công an -Ảnh: TL

Theo báo cáo, bằng biện pháp nghiệp vụ, lưc lượng chức năng xác định Hồ Khánh Ly (SN 1991, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) - đang cách ly tập trung tại Trường trung cấp nghề số 2, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng là đối tượng đang trốn truy nã.

Hồ Khánh Ly bị cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh truy nã theo quyết định truy nã số 01, ngày 4/6/2021 về tội danh đánh bạc.

Trước đó, ngày 1/4, Ly cùng một số đối tượng tham gia đánh bạc tại thị xã Hồng Lĩnh. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Ly đã đập cửa chạy thoát và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đến đầu tháng 7/2021, Ly nhập cảnh trái phép theo đường mòn biên giới Cao Bằng về lại Việt Nam thì bị lực lượng chức năng ngăn chặn và đưa đi cách ly tập trung.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Hồ Khánh Ly cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Nguyễn Duy Chiến

Nguồn tin: Báo Tiền phong