Nữ quái 23 tuổi dùng chiêu làm từ thiện, chiếm đoạt tiền của gần 700 nhà hảo tâm

Ngày 6/10, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Hoài (23 tuổi, trú tại xóm 8 xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo điều tra, đối tượng Cao Thị Hoài đã vào những trang fanpage, facebook của những người đang làm thiện nguyện cho trẻ sơ sinh thương vong, lựa chọn hình ảnh thương tâm về những thai nhi xấu số rồi sao chép về facebook cá nhân “Trần Mai Thu Thảo” (sau đổi tên facebook thành Mai Mai), đăng bài kêu gọi mọi người quyên góp tiền để mua đất, mua vật tư phục vụ việc mai táng cho những thai nhi xấu số. Thi thoảng, facebook Mai Mai lại đưa những hình ảnh đang xây dựng mộ phần cho các bé để mọi người nhầm tưởng đó là sự thật.