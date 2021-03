Nữ nhân viên VinPro bị khởi tố vì chiếm đoạt 38 điện thoại

Ngày 24/3, Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thịnh (33 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi Tham ô tài sản. Người này đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, Thịnh từng là trưởng một cửa hàng của hệ thống VinPro tại Đà Nẵng. Từ tháng 11/2018 đến 11/2019, người này đã chiếm đoạt 38 điện thoại di động (trong đó có 35 điện thoại iPhone). Cảnh sát xác định số tài sản mà người này chiếm đoạt có giá trị hơn một tỷ đồng.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Thịnh. Ảnh: Bình Nguyên.

Thịnh khai trong thời gian làm việc ở cửa hàng VinPro đường Tôn Đức Thắng, Thịnh bị khách lừa mua 3 điện thoại iPhone XS Max loại 256GB, trị giá khoảng 90 triệu đồng nhưng không trả tiền.

Để có tiền đền bù, Thịnh lấy 25 điện thoại của cửa hàng. Sau đó, người này nói dối số điện thoại trên bị hỏng đang mang đi sửa để qua mặt lãnh đạo công ty.

Khi được đơn vị điều chuyển sang làm việc ở cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ, người này tiếp tục chiếm đoạt 13 điện thoại di động bằng thủ đoạn tương tự. Số điện thoại chiếm đoạt được, người này bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Tác giả: Nguyên Vũ

Nguồn tin: zingnews.vn