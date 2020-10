Nữ nhân viên ngân hàng suýt mù sau tiêm filler nâng mũi ở Thái Nguyên

Các y bác sĩ đã cấp cứu thành công cho nữ nhân viên ngân hàng thoát mù sau khi tiêm filler nâng mũi tại spa ở Thái Nguyên

Cấp cứu vì tiêm nâng mũi bằng filller ở spa

Sáng 1/10, PGS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, BV Việt Đức cho biết: Bệnh viện đã cấp cứu cho 1 nữ bệnh nhân 27 tuổi, quê tại Thái Nguyên bị tai biến nặng sau khi tiêm filler nâng mũi. Bệnh nhân đến viện khoảng 22h ngày 16/9, trong tình trạng hoảng loạn đau đớn. vùng trán, mũi tím sậm và lạnh hơn da vùng khác, mắt phải sụp mi, phù nề, rối loạn cơ vận động nhãn cầu, thị lực không cảm nhận được ánh sáng (mù), buồn nôn….

Theo chia sẻ của nữa bệnh nhân này, do hôm đó ở spa (tại Thái Nguyên) có khuyến mại nên mấy chị kéo nhau đi tiêm filler nâng mũi. Và việc tiêm filler này được thực hiện ngay tại spa. Trong lúc bệnh nhân đang tiêm, chưa kịp rút kim, bệnh nhân đã thấy xuất hiện đau buốt dọc mũi lan tận óc, choáng váng muốn ngất xỉu và mắt phải chỉ thấy tối đen.

Bệnh nhân sau đó chuyển tới cấp cứu tại BV tỉnh với chẩn đoán mù không thể can thiệp, nên đã được đưa xuống cấp cứu tại BV Việt Đức. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán tai biến do tiêm filler, tắc mạch gây mù, thiếu máu cấp tính vùng trán mũi và ổ mắt.

Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân ngay lập tức được triển khai cấp cứu tối khẩn cấp. Các bác sĩ khoa tạo hình nhanh chóng khởi động quy trình cấp cứu liên khoa, mời các chuyên khoa khác trong và ngoài viện cùng hội chẩn; Đồng thời, sử dụng các loại thuốc giảm áp lực cho não và ổ mắt, chống viêm, giảm đau liều cao, thở ô xi liều cao liên tục. Sau đó tiêm ngay thuốc giải trực tiếp vào vùng tiêm filler ở gốc mũi, và vùng trán, ổ mũi, mắt có dấu hiệu hoại tử.

Ê kip liên khoa, liên bệnh viện được huy động ngay trong đêm cùng hội chẩn can thiệp xử lý can thiệp mạch cho bệnh nhân.

Chia sẻ về những khó khăn khi cấp cứu ca bệnh này, BS. Lê Khánh Dũng, Trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh cho biết, may mắn cho bệnh nhân vì hệ thống cấp cứu tốt, can thiệp mạch máu làm hàng ngày. Bệnh nhân được chụp mạch máu, luồn ống thông rất nhỏ vào mạch mắt, rất khó khăn. Động mạch mắt bị tắc hoàn toàn trung tâm võng mạc. May mắn, các bác sĩ đã luồn được vào mạch mắc và truyền thuốc, mạch được khai thông và thị lực cải thiện.

Tuy nhiên, sau theo dõi 12 tiếng bệnh nhân lại tái giảm thị lực

Thời gian vàng cấp cứu tai biến filler gây mù mắt

Theo BS. Hà, sau lần can thiệp lần 1 thì bệnh nhân có cải thiện hơn, nhìn đếm được ngón tay nhưng có thể do bệnh nhân đến viện không được sớm (4 tiếng sau tai nạn), nên sau khi thông phục hồi 1 phần thị lực thì 12 tiếng sau xuất hiện mất thị lực lần 2, có thể là do gây tắc mạch não. Đây là ca hi hữu trên thế giới.

Bác sĩ đa khoa phải lao vào hội chẩn và xử lý. Lần này các bác sĩ phải sử dụng cả thuốc giải phối hợp với các thuốc pha loãng máu liều cao để giúp tái lập lại tuần hoàn cho võng mạc của người bệnh. Một lần nữa lại được hội chẩn với bác sĩ gây mê hồi sức, tìm giải pháp. Quyết định cuối cùng là ngoài truyền giải filler, sẽ truyền thêm tiêu sợi huyết. Tuy nhiên, với quyết định này, êkip bác sĩ phải cân nhắc rất cẩn trọng vì lo quá liều dễ gây xuất huyết. Sau hội chẩn quyết định truyền liều phù hợp, và bệnh nhân được cải thiện sau đó.

Sau 2 tiếng điều trị tích cực, lần 2 được cải thiện khá hơn, tìm lại thị lực cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân có thể nhìn và phân biệt đồ vật ở khoảng cách gần.

Theo BS. Nguyễn Quốc Anh, BV Mắt TƯ, đây là trường hợp có kết quả hơn mong đợi, trước đây những ca như vậy thường chấp nhận mù vĩnh viễn.

Theo thống kê hiệp hội tạo hình thẩm mĩ quốc tế, biến chứng gây tắc mạch hoại tử da, mù mắt xảy ra từ 3-9 ca/10 nghìn ca tiêm filler, trong khi đó mỗi năm có khoảng 3,7 triệu ca làm đẹp bằng liệu pháp này.

Trong khi đó, số trung tâm y tế có đủ chuyên khoa và trang thiết bị để phối hợp điều trị cải thiện thị lực cho bệnh nhân bị tai biến filler dẫn đến mù có rất ít. Số ca phục hồi thị lực chỉ có khoảng 10 ca.

Theo khuyến cáo của BS. Hà, về tiêm filler đúng ra chỉ bác sĩ chuyên khoa được đào tạo kiến thức về tạo hình thẩm mỹ để biết vị trí giải phẫu vùng nguy hiểm, mạch máu thần kinh mới được tiêm filler. Hiện các nhân viên spa tự đào tạo nhau để tiêm, không được Bộ Y tế cho phép nên nguy cơ tai biến cao. Khi không hiểu giải phẫu, nhất là vùng quanh ổ mạch, nếu tiêm nhầm mạch máu, thuốc trực tiếp phun vào não, gây tắc mạch máu não gây đột quỵ, hoặc thuốc vào động mạch trung tâm võng mạc gây mù mắc. Toàn bộ da, tổ chức ổ mắc sẽ dễ hoại tử gây biến dạng sau này.

Vì động mạch mắc không có vòng nối thông vào các động mạch khác trên da, do vậy khi tắc thì hiện tượng hoại tử diễn ra nhanh, nên thời gian vàng can thiệp chỉ 60-90 phút, do vậy mức độ cấp cứu tối khẩn cấp của êkip bác sĩ rất vất vả.

"Nhiều ca biến chứng của filler, chúng tôi có phối hợp với các bệnh viện khác thống nhất thành lập Hội ứng cứu khẩn cấp tai biến này gồm các BV Mắt TƯ, BV Da liễu TƯ, BV Việt Đức.... để các bác sĩ tiếp nhận chuyển về BV Việt Đức càng nhanh, càng tốt. Tại BV Việt Đức sẽ kích hoạt để kịp thời can thiệp trong thời gian sớm nhất đem lại kết quả tối đa về chức năng, thị lực và thẩm mỹ cho các bệnh nhân bị tai biến...", PGS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, BV Việt Đức chia sẻ.

