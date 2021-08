Nữ nhân viên công ty giao hàng nhanh 'ôm' gần 500 triệu đồng bỏ trốn về quê

Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mới đây vừa cho biết, đơn vị đã di lí bị can Phạm Trần Thảo Vy (25 tuổi, trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) từ Tây Ninh về Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, tháng 8/2020, Vy làm việc ở bộ phận xử lý thu hộ tiền hàng, cước của một công ty chuyển phát nhanh tại chi nhánh thị trấn Long Điền.

Quyết định truy nã bị can Phạm Trần Thảo Vy vào tháng 3/2021

Theo phân công, Vy nhận hàng rồi quét mã vạch hàng hóa lên phần mềm của công ty, sau đó chia hàng cho các nhân viên giao hàng. Hệ thống sẽ cập nhật tổng số tiền mà nhân viên đã giao hàng và thu tiền từ khách nhận hàng.

Theo quy định, trước 12h hôm sau Vy phải đóng toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản của công ty. Tuy nhiên, trong các ngày 22, 24 và 25/8/2020, sau khi nhận tiền từ nhân viên giao hàng nhưng Vy không nộp về tài khoản của công ty mà "ôm" số tiền hơn 463 triệu đồng bỏ trốn.

Sau đó, công ty đã nhiều lần liên lạc với Vy nhưng bất thành, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an huyện Long Điền. Cuối tháng 3/2021, Vy bị Công an huyện Long Điền khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã toàn quốc.

Sau hơn một năm lẩn trốn, ngày 7/8 Vy bị công an bắt giữ tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: saostar.vn