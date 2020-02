Nữ giáo viên mầm non thoát chết dưới lưỡi dao của chồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ra kết luận đề nghị truy tố Bùi Ngọc Thắng về tội Giết người.

Theo cảnh sát, do bị chồng thường xuyên đánh chửi, nên khoảng tháng 7.2019, bà Tạ Thị T. (46 tuổi) thuê nhà riêng ở. Thắng không biết vợ và 2 con ở đâu nên nhiều lần đến trường mầm non ở thị trấn Phùng - nơi bà T. làm việc để yêu cầu đưa các con gái về nhà.

Khoảng 16h ngày 14.8.2019, Thắng tiếp tục đến lớp nơi bà T. dạy để yêu cầu cùng hai con về nhà ăn rằm tháng 7, song người vợ không đồng ý.

Trước khi bỏ đi, Thắng nói: "Cho sống thêm vài phút nữa" rồi bị can về nhà lấy dao, quay lại chỗ vợ đang làm. Gã xông vào tấn công vợ.

Sự việc được hai phụ nữ đồng nghiệp và một số người khác vào can ngăn, sau đó bà T. được đưa đi cấp cứu.

Bà T. do được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, thương tổn 15% sức khỏe. Bà không yêu cầu bồi thường dân sự, song đề nghị xử lý nghiêm Thắng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi đâm mạnh vào vùng ngực trái của bị can là thực hiện ý định, quyết tâm tước đoạt tính mạng của bà T. Do nạn nhân giơ tay đỡ được và có nhiều người vào can ngăn nên Thắng không thực hiện được đến cùng ý định giết bà T.

Do vậy, Công an Hà Nội xác định, bị can Thắng phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ Luật hình sự.

Tác giả: VIỆT DŨNG

Nguồn tin: Báo Lao động