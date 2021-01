Nữ diễn viên Song Yoo Jung qua đời ở tuổi 27

Ngày 25/1, Sina dẫn lời truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ nghệ sĩ Song Yoo Jung đã qua đời ở tuổi 27. Tin buồn được công ty quản lý Sublime Artist Agency thông báo với truyền thông và người hâm mộ vào sáng 25/1.

Song Yoo Jung qua đời ở tuổi 27. Ảnh: Sina.

Theo Naver, Song Yoo Jung ra đi vào ngày 23/1. Nguyên nhân tử vong sơ bộ được cảnh sát suy đoán là tự tử. Tang lễ và lễ an táng của cố nghệ sĩ được tổ chức kín đáo.

Song Yoo Jung sinh năm 1994, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Cô từng tham gia diễn xuất trong các phim như Golden Rainbow, School 2017, To My Name, Speak Your Wish... và là gương mặt quảng cáo đắt show cho nhiều dòng mỹ phẩm, thời trang.

Năm 2020, Song Yoo Jung ký hợp đồng quản lý với Sublime Artist Agency, trở thành đồng nghiệp của Rain, Song Kang Ho, Hyomin.

Thông tin nữ nghệ sĩ đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng và tiếc thương khi sự nghiệp rộng mở.

Tác giả: Di Hy

Nguồn tin: zingnews.vn