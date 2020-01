Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp khiến những quan chức nào vướng vòng lao lý?

Ba bị can Kim Phát, Tôn Thanh và Văn Thanh.

Theo báo Nhân Dân, ngày 3/1, bộ Công an Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại TP.HCM.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mở rộng điều tra, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, gồm: Huỳnh Kim Phát, SN 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM; Lê Văn Thanh, SN 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM; Lê Tôn Thanh, SN 1956, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Theo hồ sơ, tháng 4/2008, Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương có văn bản xin UBND TP.HCM hoán đổi nhà đất 57 đường Cao Thắng, quận 3 thuộc quyền sử dụng của công ty này lấy nhà đất 185 đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.HCM (thuộc sở hữu nhà nước) do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP quản lý, sử dụng.

Phía Công ty Diệp Bạch Dương muốn hợp khối nhà đất 185 đường Hai Bà Trưng vào với nhà đất 179 -181-183 đường Hai Bà Trưng để thành quyền sử dụng của Công ty này.

Lúc này khu đất có diện tích hơn 700m2 theo định hướng là làm trung tâm thương mại. Còn khu đất số 57 đường Cao Thắng có diện tích hơn 1.000m2 là biệt thự.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng đã ký văn bản trả lời không đủ cơ sở giải quyết việc hoán đổi.

Tháng 3/2010, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM là ông Nguyễn Thành Tài có văn bản chấp thuận cho sở Văn hóa, thể thao và du lịch và Công ty Diệp Bạch Dương hoán đổi hai khu đất nói trên.

Việc chấp thuận căn cứ trên công văn đề nghị của sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP.HCM và báo cáo đề xuất của ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09. Văn bản cũng nêu Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây mới trung tâm ca nhạc tại 57 Cao Thắng với giá trị đầu tư xác định 25 tỉ đồng.

Đồng thời, hỗ trợ thêm cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP 5 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị. Công ty Diệp Bạch Dương thuê đơn vị thẩm định giá hai khu nhà đất hoán đổi theo chức năng đất ở, sau đó sở Tài chính thẩm định lại và trình UBND TP phê duyệt.

Tháng 7/2011, ông Huỳnh Kim Phát ký văn bản gửi sở Xây dựng TP truyền đạt ý kiến của Văn phòng UBND TP về xử lý kiến nghị của Công ty Diệp Bạch Dương liên quan đến thủ tục hoán đổi hai căn nhà số 57 đường Cao Thắng và 185 Hai Bà Trưng.

Theo đó, UBND TP đã có chỉ đạo giao giám đốc sở Xây dựng nghiên cứu xem xét, đề xuất trình UBND TP trong thời hạn 5 ngày (tính từ ngày nhận công văn) nên đề nghị giám đốc sở Xây dựng khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo.

Đến tháng 1/2012, ông Phát tiếp tục ký công văn gửi Ban chỉ đạo 09 sở Tài chính và Sở Xây dựng truyền đạt ý kiến của phó chủ tịch UBND TP lúc đó là ông Nguyễn Hữu Tín về nghiên cứu kiến nghị hoán đổi của Công ty Diệp Bạch Dương để báo cáo, đề xuất UBND TP.

Đến tháng 4/2012, ông Phát ký công văn của Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, việc hoán đổi hai khu đất nói trên cần được rút kinh nghiệm trong việc đề xuất, trình UBND TP xác định giá nhà đất để hoán đổi.

Ông Nguyễn Thành Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó theo Vnexpress, ngày 18/1/2019, bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM); Trần Nam Trang (Phó Giám đốc sở Tài chính); Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch), Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM) cũng bị bắt giam về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015.

Nhà chức trách xác định các bị can vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ (thuộc sở Văn hóa TP.HCM) với Công ty Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP HCM và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Bà Dương Thị Bạch Diệp. Ảnh: Zing.vn.

Theo Zing.vn, bà Dương Thị Bạch Diệp là một trong số những đại gia bất động sản đầu tiên tại Việt Nam từ thế kỷ trước và nổi tiếng với việc sở hữu siêu xe Rolls-Royce Phantom biển tứ quý 7 trị giá 1,4 triệu USD.

Nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp sinh năm 1948, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Năm 2014, bà từng chia sẻ với báo chí giá trị tài sản của mình có thời điểm lên mức xấp xỉ 10.000 tỷ đồng, thông qua các bất động sản nắm giữ và tài sản cá nhân.

Một số dự án bất động sản khách sạn 5 sao thuộc sở hữu của bà phải kể tới Diep Bach Duong’s Senla Boutique (Senla Boutique); dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp tại số 179 Bis, Hai Bà Trưng (quận 3); 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn (quận 1)...

Bà Diệp là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (Diệp Bạch Dương) và Công ty TNHH Nam Nam Phương (Nam Nam Phương).