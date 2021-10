Nụ cười gây ớn lạnh của gã chồng sau khi cầm xẻng đánh chết đồng nghiệp của vợ vì ghen tuông

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Bắc (SN 1993, ngụ tại Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh P.Đ.D.A (29 tuổi, ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai).

Hoàng Văn Bắc thời điểm bị bắt

Điều tra ban đầu xác định Bắc và vợ là N.T.N.Y (26 tuổi) đều làm công nhân tại Công ty TNHH J.B. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng B. thường xảy ra mâu thuẫn nên hai bên đã gửi đơn ly hôn đến tòa án và đang chờ giải quyết.

Tối 27/10, khi Bắc đi xe máy lên công ty thì thấy vợ và anh A. đang ngồi nói chuyện. Bắc nổi cơn ghen tuông nên lấy một chiếc xẻng và đi tới đập vào người anh A.

(Video: Khoảnh khắc nghi phạm cầm xẻng đến đập nạn nhân tử vong)



Phát hiện sự việc, các đồng nghiệp trong công ty đã lại gần ngăn cản nhưng nạn nhân đã tử vong.

Gây án xong, Bắc đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị Công an TP.Long Khánh và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ.

Sau khi xảy ra án mạng, trên mạng xã hội bắt đầu chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc nghi phạm ung dung cầm xẻng đến đánh nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, trong đó có bức ảnh đối tượng Bắc nở nụ cười sau màn ra tay tàn độc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Nụ cười của nghi phạm sau khi bị bắt khiến nhiều người ớn lạnh

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn