NÓNG: Ô tô tông hàng loạt xe máy, 3 người phụ nữ thương vong

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối nay (29/10), ô tô 4 chỗ, màu trắng mang BKS 92A-063..., do ông Nguyễn Thông (SN 1983, trú TP. Hội An) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, theo hướng Hội An - Đà Nẵng.

Khi đến đoạn qua địa phận tổ 8 (khối phố Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP. Hội An), thì ô tô bất ngờ xảy ra va chạm với 3 xe máy đang di chuyển theo chiều ngược lại, gồm xe máy BKS 92F1-094..., do chị Nguyễn Thị Sang (SN 1986, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển; xe BKS 92C1-187..., do chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1994, trú xã Cẩm An, TP. Hội An) cầm lái và xe BKS 92C1-232..., do chị Trần Võ Khánh Linh (SN 1988, trú xã Cẩm An, TP. Hội An) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn liên hoàn khiến chị Linh tử vong tại chỗ, 2 người phụ nữ chạy xe máy còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương.

Tại hiện trường, ô tô bị biến dạng phần đầu, còn 3 xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp mặt đường.

Xe ô tô gây tai nạn

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khương Mỹ

Nguồn tin: Nhịp sống Việt