NÓNG: Nổ lớn ở thành phố Nga sát biên giới Ukraine

Reuters đưa tin, trong ngày 3/4, hai vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố Belgorod (Nga) gần biên giới với Ukraine.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Một nhân chứng cho biết, vụ nổ mạnh đến mức làm rung chuyển các cửa sổ của ngôi nhà mà cô đang ở tại Belgorod.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Nga cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công một kho nhiên liệu của Nga ở Belgorod.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay trực thăng của Ukraine đã tấn công một kho nhiên liệu ở Belgorod - thành phố cách biên giới với Ukraine khoảng 35km. Chúng đã xâm nhập Nga ở độ cao cực thấp vào đầu ngày thứ Sáu (1/4).

Cảnh quay tại hiện trường vụ cháy kho dầu tại Belgorod được người dân ghi lại.

Điện Kremlin cho rằng vụ việc có thể làm suy yếu các nỗ lực tạo dựng hòa bình giữa hai phía. Trong khi đó, một quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine phủ nhận việc Kiev có liên quan tới cuộc tấn công này.

Một quan chức địa phương từ khu vực xung quanh Belgorod xác nhận đã xảy ra một vụ nổ ở làng Tomarovka trong ngày 3/4 nhưng không ai bị thương, cũng như không có thiệt hại về vật chất.

"Có một tiếng nổ, các mảnh vỡ rơi xuống đất" - Oleg Medvedev, người đứng đầu khu Yakovlevsky ngoại ô Belgorod, viết trên Telegram.

Ông Medvedev không đề cập tới nguyên nhân vụ nổ. Reuters cho biết, hiện họ chưa thể xác định vụ nổ mà ông Medvedev đề cập có phải là một trong những vụ nổ mà các nhân chứng trao đổi với hãng tin này trước đó nghe thấy hay không.

