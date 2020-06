Nóng lòng 'thoát ế', cô gái bất chấp lao lên bắt hoa cưới đến ngã 'sấp mặt', cả người lẫn hoa đều.. tan nát

Truyền thống cô dâu tung hoa sau khi kết thúc lễ cưới đã trở thành nghi thức quen thuộc. Nhiều cô gái tin rằng, khi bắt được bó hoa cưới của cô dâu nghĩa là mình sẽ gặp may mắn và sớm tìm thấy tình yêu đích thực, trở thành tân nương trong tương lai.

Mới đây, một cô gái đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi có hành động cố gắng bắt lấy hoa cưới đang được cô dâu tung ra. Tuy nhiên do việc bắt hoa quá nhanh không để ý nên cô gái nhanh chóng bị 'vồ ếch'.

Cùng với đoạn video, người đăng tải cũng chia sẻ dòng trạng thái: 'Khi mà bạn mong lấy chồng quá thì sẽ bất chấp tất cả để lấy được'.

Your browser does not support the video tag.

Video: Cô gái 'vồ ếch' sau khi cố gắng chụp hoa cưới. Nguồn: Tik Tok.

Có thể thấy trong video, cô dâu đang đứng để tung hoa cưới và đằng sau có khoảng 5 cô gái đang chờ sẵn. Trong đó cô gái mặc áo trắng, váy đen đứng hàng đầu tiên đã không ngại ngần 'lăn xả' để lấy bằng được bó hoa.

Tuy nhiên, vì khoảng cách khá xa cùng việc đi giày cao gót đã khiến cô chới với và ngã một cú mạnh xuống đất. Bó hoa cũng theo đó bị dập nát tơi bời.

Cô dâu tung hoa cưới cho bạn bè cùng bắt.

Một cô gái ngã sòng soài vì cố gắng bắt hoa cưới.

Tuy nhiên sau đó có rất nhiều chàng trai giúp cô nhặt hoa cưới.

Ngay sau đó, những chàng trai đã xúm vào giúp đỡ cô gái bằng việc nhặt hoa và đỡ cô dậy. Đoạn clip này nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

'Tội chị ấy quá, cú ngã đó cũng khá đau'.

'Chị ấy chỉ muốn chụp bó hoa để lấy được chồng thôi mà như cô dâu ném hoa hơi gần nên mới bị ngã'.

'Chắc chị này muốn chồng lắm rồi, mới chạy như vậy đó'.

'Các anh trai ở đó đều giúp cô nhận bó hoa và đỡ dậy, biết đâu cô có thể thoát ế được chưa biết chừng'...

Đồng thời nhiều dân mạng mong rằng sau cú bắt hoa trượt ngã này, cô gái có thể sớm tìm được tình yêu định mệnh của mình.