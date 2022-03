NÓNG: Báo Mỹ đồng loạt đưa tin Nga "cầu viện" Trung Quốc - Bắc Kinh nói gì?

Hôm 13/3, hàng loạt hãng tin lớn của Mỹ như CNN, Fox News, the New York Times Washington Post và Financial Times dẫn lời "quan chức cấp cao Mỹ" cho biết "Nga đã yêu cầu sự hỗ trợ của Trung Quốc về kinh tế và vũ khí quân sự", song không nêu rõ loại vũ khí hay loại hỗ trợ nào được yêu cầu.

The New York Times là đơn vị truyền thông đầu tiên đăng tải thông tin này và đã làm dấy lên lo ngại trong giới quan chức Mỹ rằng Trung Quốc có thể can thiệp vào nỗ lực của các quốc gia phương Tây nhằm hỗ trợ Ukraine.

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Mỹ quan ngại và đang theo dõi chặt chẽ những hành động của Trung Quốc để nhanh chóng phát hiện bất cứ động thái hỗ trợ vật chất nào dành cho Nga: "Chúng tôi đang trực tiếp trao đổi riêng với Bắc Kinh và cảnh báo họ rằng mọi hành động nhằm tránh né, lách trừng phạt hoặc hỗ trợ Nga làm điều đó sẽ dẫn đến hậu quả."

"Chúng tôi sẽ không cho phép những hành động như vậy diễn ra, và cũng không cho phép nước nào hỗ trợ Nga né các lệnh trừng phạt kinh tế", ông Sullivan nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng nói thêm rằng Trung Quốc có thể đã biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lên kế hoạch gì đó, nhưng có thể họ không biết quy mô của kế hoạch này đến đâu, theo Fox News.

Ông Sullivan sẽ gặp gỡ Ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Rome trong ngày hôm nay (14/3).

Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và Đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Trong khi đó, trả lời đài CNN, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ khẳng định: Ông chưa bao giờ nghe nói về yêu cầu hỗ trợ của Nga.

"Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó. Trung Quốc vô cùng quan ngại và tiếc nuối về tình hình Ukraine. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng tình hình xung đột sẽ lắng xuống và hòa bình sẽ sớm trở lại", ông Lưu cho biết.

"Tình hình hiện tại ở Ukraine thực sự đáng lo ngại. Cần hết sức nỗ lực để hỗ trợ Nga và Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán nhằm đạt được hòa bình dù tình hình có khó khăn", ông Lưu nói thêm.

Theo người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc, nước này "ủng hộ và khuyến khích mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang hay vượt khỏi tầm kiểm soát. Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn xảy ra."

Tuần trước, Nhà Trắng đã xác nhận rằng Trung Quốc "nhìn chung đang tuân thủ các lệnh trừng phạt", theo CNN.

Tác giả: Hồng Anh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị