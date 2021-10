Nói xấu ca sĩ Phi Nhung trên MXH, nam thanh niên bị "YouTuber giang hồ" đến nhà tát cháy má

Mới đây, trên MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm YouTuber tìm đến tận nhà dằn mặt nam thanh niên được cho là vì trước đó đã nói xấu ca sĩ Phi Nhung.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi tiết lộ lí do đến tìm nam thanh niên vì người này đã có những lời lẽ không hay về ca sĩ Phi Nhung, người đàn ông này đã rủ thêm 2 anh em khác nữa tìm đến tận nhà.

Bị cho là nói xấu ca sĩ Phi Nhung, nam thanh niên bị "YouTuber giang hồ" đến nhà tát cháy má gây phẫn nộ

Tuy nhiên, thay vì tử tế nói chuyện thì người đàn ông tỏ ra hung hăng, liên tục chỉ tay về phía nam thanh niên mặc áo trắng đeo khẩu trang ngồi trên giường (tên D.L) và chất vấn, "Viết những lời không hay là "muốn nổi tiếng phải không?".

Khi nam thanh niên này phủ nhận rằng không muốn nổi tiếng, YouTuber lớn tuổi lập tức tát thẳng mặt. "Mày cần chết như thế nào, tao xử lý mày. Giờ tao điện công an, mày cầm mày nói chuyện", nam YouTuber dằn mặt.

Lúc này, một người đi cùng cũng nói thêm vào, "Người ta đã như vậy, mày thích hay không thích thì cũng đừng nói làm gì". Thanh niên ngồi trên giường lí nhí phủ nhận, "có nói gì đâu".

Nghe vậy, YouTuber tiếp tục chỉ tay, lớn tiếng hỏi, "Giờ clip Phi Nhung mày đăng lên như thế nào, mày có còn clip không. Tại sao mày lại nói vậy, mày mất dạy hả. Cha mẹ mày có dạy, mày có đi học không. Mày viết ra những cái lời này là mày có đi học... Tại sao mày vô học". Ngay sau đó, người đàn ông bất ngờ giáng thêm một bạt tai đau điếng vào mặt nam thanh niên.

Cuối đoạn clip, YouTuber bắt nam thanh niên này phải nói lời xin lỗi với mọi người.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước cách hành xử côn đồ của nam YouTuber trung niên. Dù chưa rõ nội dung nam thanh niên kia viết ra gì, xúc phạm hay nói xấu ca sĩ Phi Nhung ra sao nhưng việc kéo đến tận nhà, hành hung người khác là vi phạm pháp luật.

Trước làn sóng chỉ trích và sức ép của cộng đồng mạng, hiện tại đoạn clip trên đã bị ẩn khỏi kênh YouTube A. tuy nhiên nhiều dân mạng đã kịp lưu lại và lan truyền trên MXH.

Hiện clip vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận về nhiều bình luận phẫn nộ.

