Nỗi niềm của gia đình 7 người cùng mắc Covid-19

Sóng gió đe dọa gia đình nhỏ

Đó là gia đình anh N.H.T (SN 1982) và vợ là chị T.T.L (SN 1989), trú xóm Phan Đình Phùng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Anh T. kể, vợ chồng lấy nhau từ năm 2010 sau đó sinh được 2 cháu sinh đôi là N.T.H.Th. và N.T.H.T. (SN 2010, năm nay lên lớp 6), rồi sau 7 năm có thêm bé thứ 3, năm 2019 thì có bé trai út. Trong nhà còn có người bố năm nay đã 86 tuổi là ông N.H.N.

“Nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng nên tôi phải đi làm phụ hồ thêm để kiếm tiền lo cho gia đình. Vợ thì mới đi làm một thời gian ngắn tại công ty may nên lương bổng cũng chưa đáng là bao. Giữa lúc dịch bệnh khó khăn, không có việc làm, thu nhập bấp bênh nên gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn đủ thứ”, anh T. chia sẻ.

Sau khi mẹ và em út mắc Covid-19 thì 2 người con gái sinh đôi cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Điều anh T. cảm thấy ấm lòng nhất là cả nhà vẫn ở bên nhau, cùng nhau động viên cố gắng qua đợt dịch. Thế nhưng, sóng gió bắt đầu xuất hiện khi vào tối 20/8, trên địa bàn huyện Yên Thành xuất hiện 2 ca dương tính với Covid-19 liên quan đến công ty may Việt – Nhật.

Là công nhân làm việc tại đây nên vợ anh T. cũng được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định. Chị L. sau đó được xác định dương tính với Covid-19 được đưa đi điều trị tại bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An, cùng với người con trai út sinh năm 2019.

Cụ ông 86 tuổi lặng nhìn các cháu nhiễm bệnh phải đưa đến bệnh viện nhưng sau đó ít ngày kết quả xét nghiệm của cụ cũng dương tính.

Anh N.H.T. cho biết: “Sau khi vợ con đi điều trị, cả gia đình tôi là F1 nên được đưa đi cách ly tập trung tại trường tiểu học Hoa Thành (huyện Yên Thành). Tại đây, tôi chăm nom các con và bố. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, trong quá trình cách ly, lần lượt 2 con sinh đôi và bố tôi được xác định dương tính với Covid-19 nên tiếp tục đưa vào bệnh viện Dã chiến để điều trị”.

Điều tồi tệ cuối cùng đã đến, ngày 3/9, anh N.H.T. và người con gái cuối cùng đã xác định nhiễm Covid-19. Vì vậy, 2 bố con cũng đã được đưa từ khu cách ly tập trung tại huyện Yên Thành vào bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An để điều trị. Tại đây, cả gia đình 7 người chính thức gặp nhau trong hoàn cảnh xót xa hơn bao giờ hết.

Hai bố con anh T. là những thành viên cuối cùng nhiễm Covid-19.

Quyết tâm chiến thắng dịch

Nói về việc này, anh N.H.T. cho hay: “Chiều 3/9, 2 bố con đã được xe cứu thương đưa vào bệnh viện Dã chiến. Giờ cả gia đình đang phải ở đây nên mọi công việc mùa màng ở nhà đều nhờ vào bạn bè và hàng xóm giúp cho từ đầu đến cuối”.

Cả gia đình đều ở bệnh viện nên có thể chăm sóc nhau nhưng đây là điều anh T. không hề mong muốn. Bởi điều cả nhà lo lắng nhất chính là sức khỏe của người bố cùng với người con út mới 3 tuổi.

“Bố tôi đã già yếu, nhiều bệnh nền, lưng đã còng nên cụ đi lại không vững, cả nhà luôn cử người ở bên để chăm sóc. Mặc dù các y bác sĩ ở đây rất quan tâm theo dõi và tích cực điều trị nhưng tôi vẫn lo lắm. Cầu mong cả nhà qua được đại nạn này”, anh T. nói.

Cả gia đình hiện đang điều trị tại bệnh viện Dã chiến số 4 tại TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Anh Nguyễn Hoàng Hà (SN 1976, trú huyện Yên Thành) là lái xe tình nguyện chở bệnh nhân F0 đã chở lần lượt thành viên gia đình đến bệnh viện Dã chiến số 4 nên hiểu được hoàn cảnh khó khăn của anh N.H.T.

“Tôi đã ko cầm nổi nước mắt khi nhìn cụ ông 86 tuổi lủi thủi một mình ra xe để đi vào bệnh viện điều trị. Cả gia đình cụ và con trai, các cháu tất thảy 7 người đều mắc Covid-19, họ là những nông dân chân chất của quê lúa Yên Thành cuộc sống vốn chật vật nay bị bệnh càng thêm khốn khó. Hy vọng một ngày không xa tôi lại được đón cụ và gia đình về khi đã chiến thắng dịch bệnh”, anh Hà nói.

Nhiều món quà của các nhà hảo tâm gửi vào động viên gia đình cố gắng chữa bệnh.

Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh T., một số nhà hảo tâm đã mua sữa, bánh, kẹo và một số đồ dùng thiết yếu gửi vào cho cả gia đình để sử dụng trong quá trình điều trị. Đây là động lực giúp gia đình anh T. có thêm quyết tâm vượt qua dịch bệnh.

“Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn bà con hàng xóm, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất. Mọi người sẽ cố gắng chữa trị thật tốt, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh để sớm trở về quê nhà”, anh T. nghẹn ngào nói.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn