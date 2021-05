Nổ súng khống chế kẻ cầm dao chống trả công an

Sáng nay (30/4), Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đen (SN 1982, trú ở khóm Cù Lao Trung, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) để điều tra và xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Nguyễn Văn Đen sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Nha Trang

Trước đó vào đêm 29/4, tổ công tác của Công an TP Nha Trang đang thực thi nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy gần khu công viên Ba Rừng, phường Vĩnh Phước, thì phát hiện Nguyễn Văn Đen cùng người anh ruột sinh đôi là Nguyễn Văn Trắng cầm trên tay con dao tự chế dài khoảng 30cm.

Nghi vấn đối tượng có hành động bất thường nên tổ công tác chủ động tiến hành kiểm tra, yêu cầu giao nộp hung khí, đồng thời đến Công an phường Vĩnh Phước để xử lý. Đen không chấp hành mà cầm con dao tự chế chạy về phía công viên Ba Rừng, nên một số cán bộ chiến sĩ công an truy đuổi. Đen cầm dao đe dọa chém công an và dùng dao cắt cổ tự sát nếu công an đến gần.

Trước tình huống đó, tổ công tác phải bắn ba phát súng cảnh cáo nhưng Đen vẫn cầm dao lao tới đâm chém túi bụi nhưng cán bộ chiến sĩ công an né tránh kịp thời và tiếp tục bắn thêm hai phát súng để khống chế, tước lấy con dao và bắt giữ đối tượng, dẫn giải về cơ quan công an.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân