Níu kéo tình cảm, người đàn ông bị người tình lớn tuổi đâm tử vong

Đối tượng Ánh tại cơ quan công an

Ngày 14-7, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết đã bàn giao đối tượng Đỗ Thị Kim Ánh (SN 1980, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “Giết người” theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra sơ bộ, Ánh và anh Ng.M.Q. (SN 1983, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức) có quen biết rồi nảy sinh tình cảm. Thời gian gần đây, do không hợp nên Ánh chủ động chia tay. Sau khi nghe Ánh nói lời chia tay, Q. không chấp nhận mà tìm cách níu kéo, hàn gắn tình cảm.

Khoảng 21 giờ ngày 11-7, Ánh đang ở căn nhà trọ ở đường Cầm Bá Thước, phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM ăn uống thì Q. chạy xe máy tới. Sau đó, Ánh đứng dậy mở cửa cho Q. dắt xe vào tầng trệt để nói chuyện. Tuy nhiên, Ánh tiếp tục cự tuyệt tình cảm với Q. nên cả 2 cự cãi lớn tiếng; Q. đi lên lầu 1 kèm theo những lời chửi bới, Ánh đứng dưới cũng cãi lại Q..

Một lúc sau, Q. đi xuống trước mặt Ánh trên tay cầm con dao và nói rằng sẽ chết cho vừa lòng Ánh. Dứt lời, Q. dùng dao cắt vào cổ tay trái; thấy vậy, Ánh vội giật con dao Q. đang cầm và hô hoán.

Cả 2 giằng co 1 lúc thì Q. ôm gực nằm gục xuống. Ánh vội hô hoán cho người dân đưa Q. đi cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ánh cũng thay đồ rồi đi tới bệnh viện. Vừa tới nơi, Ánh hay tin “người tình cũ” đã tử vong nên không dám về nhà trọ mà đi tới khách sạn ở phường 4, quận Tân Bình thuê phòng nghỉ.

Nhận tin báo, Công an quận Phú Nhuận cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua điều tra, công an xác định Ánh là nghi can gây ra cái chết của anh Q. nên truy bắt.

Ngày 12-7, trinh sát công an phát hiện Ánh nên đưa về trụ sở. Qua làm việc, Ánh khai trong lúc hoảng loạn giành con dao trên tay anh Q. đã đâm 2 nhát vào ngực anh khiến anh này tử vong.

Tác giả: CHÍ THẠCH

Nguồn tin: sggp.org.vn