Ninh Thuận: Xác định được danh tính và bức thư tuyệt mệnh của người phụ nữ nhảy lầu trong trường học

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang Tháp Chàm xác định nạn nhân là bà: Lê Thị M. (SN 1972) có chồng và 03 người con hiện đang sinh sống tại thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Bà M. không có người thân theo học tại Trường THPT Chu Văn An.

Qua làm việc, gia đình cho biết bà M. có tiền sử về bệnh đau đầu và 1 tháng trở lại đây đầu đau thường xuyên.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Duy Quan).

Khoảng 12h ngày 11/01/2020, gia đình không thấy bà M. ở nhà, đi tìm nhưng không thấy và phát hiện bà M. có để lại 1 bức thư có nội dung: “Tui đã làm khổ cha con ba mày rất nhiều giờ không làm khổ nữa, ba mày đã lo cho tôi đầy đủ giờ phút cuối. Mãn nguyện của tui là cầu ba mày, nhờ anh hai tám lên thưa với cha cho tôi được theo đạo là ba mày đã giúp cho, tôi xin cảm ơn ba mày nhiều lắm chúc 4 cha con ở lại mạnh giỏi...ba mày đừng đi thêm bước nữa mà bỏ con nghe ba”.

Sau khi khám nghiệm tử thi và xác định được thân nhân của bà Lê Thị M., Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang Tháp Chàm đã phối hợp cùng UBND phường Phước Mỹ bàn giao thi thể bà M. cho gia đình đem về mai táng theo phong tục địa phương.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm xác định, bà Lê Thị M. chết là do tự tử, không liên quan đến trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận như các thông tin trước đó trên các trang mạng xã hội đã đưa.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định của Pháp luật để làm rõ sự việc.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 11/01, Trường THPT Chu Văn An, tỉnh Ninh Thuận mở Cổng trường để cho học sinh tan học ra về, lúc này có 1 phụ nữ đi bộ một mình từ ngoài cổng trường vào bên trong sân trường.

Người phụ nữ này đi rất nhanh lên tầng 3 của nhà trường rồi ngồi lên thành lan can (lưng quay ra hướng sân trường), buông hai tay và ngã xuống sân trường. Một số học sinh của trường THPT Chu Văn An có mặt tại nơi nạn nhân có hành vi tự tử đã can ngăn nhưng không được, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất dữ liệu camera tại trường THPT Chu Văn An và thành lập hội đồng khám nghiệm Pháy y tử thi để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân.

