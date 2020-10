Những thực phẩm 'đánh bay' mùi hôi nách khó chịu

Hôi nách là bệnh lý do tuyến mồ hôi tiết ra mùi hôi khó chịu. Mồ hôi xuất hiện do cơ địa của từng người, hay do việc hoạt động quá nhiều của cơ thể sinh ra.

Bệnh hôi nách về cơ bản không gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì về sức khỏe Nhưng việc khiến cơ thể có mùi hôi nó có thể ảnh hưởng đến công việc,chuyện tình cảm cũng như trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh (mất tự tin trong giao tiếp, dễ mặc cảm, khó hòa đồng với tập thể, áo bị ố vàng gây mất thẩm mỹ…).

Có rất nhiều cách chữa bệnh hôi nách. Dưới đây là một số thực phẩm giúp bạn loại bỏ mùi hôi nách một cách hiệu quả:

Lá trầu không

Trong lá trầu không có một số hợp chất của phenol có tác dụng sát khuẩn mạnh, khử trùng rất tốt. Để ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn gây mùi dưới cánh tay, bạn chỉ cần lấy lá trầu không rửa sạch, giã cho nát nhuyễn sau đó chà xát vào nách mỗi khi tắm.

Lá ngải cứu và phèn chua

Tinh dầu trong ngải cứu có tính kháng khuẩn cao. Khi kết hợp với phèn chua - chất có tác dụng sát trùng, làm hết ngứa, loại bỏ mùi khó chịu, ngải cứu sẽ càng phát huy thêm tác dụng.

Chanh tươi

Trong quả chanh tươi chứa axit citric, tinh dầu bay hơi chứa citral, limonen, linalol, linalyl acetat, terpineol và cymen, giúp tiêu diệt vi khuẩn hoạt động trên bề mặt da hiệu quả, giúp khử mùi hôi và ức chế hoạt động của tuyến mồ hôi.

Gừng tươi

Gừng tươi có chứa 20-25% tinh dầu và 20-30% chất cay. Các chất này có tác dụng tiết chế tuyến mồ hôi, giúp vùng nách khô thoáng hơn. Không những vậy, tinh chất thơm trong củ gừng sẽ thẩm thấu sâu vào trong da, từ đó loại bỏ mùi hôi khó chịu.

Mướp đắng

Mướp đắng có khả năng kháng khuẩn và khử mùi cao, thường có trong thành phần một số loại xà bông và sữa tắm. Dùng mướp đắng tươi, giã nhuyễn sau đó bôi lên vùng da dưới cánh tay, để khoảng 20 phút và rửa lại với nước sạch sẽ giúp ngăn ngừa mùi hôi khó chịu. Kiên trì áp dụng phương pháp này còn có thể chữa hôi nách vĩnh viễn.

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua có hàm lượng chất chống oxi hóa rất cao, có tác dụng tẩy tế bào chết và loại bỏ vi khuẩn gây mùi hôi nách. Sử dụng nước ép cà chua mỗi ngày còn giúp cho vùng da dưới cánh tay của bạn không bị thâm đen do sử dụng nhíp.

Nước ép rau má

Loại nước này không những giúp thanh lọc cơ thể mà nó còn có tác dụng chữa hôi nách. Bôi nước ép rau má lên vùng da dưới cánh tay giúp loại bỏ những vi khuẩn gây mùi, ngăn ngừa tiết nhiều mồ hôi, giúp cho vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng.

Nước ép củ cải

Củ cải chứa lượng lớn tinh dầu và chất cay. Củ cải không chỉ có tác dụng tiêu diệt được vi khuẩn gây mùi tại nách ,à còn có tác dụng ức chế hoạt động của tuyến mồ hôi, giảm tiết mồ hôi hiệu quả.

Chỉ cần gọt vỏ và đem ép lấy nước rồi bôi lên vùng da dưới cánh tay và để đó sau khoảng 20 đến 30 phút thì lau sạch. Bạn cũng nên uống nước ép củ cải để thanh lọc cơ thể.