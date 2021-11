Những tên trộm bị bắt vì lý do hài hước (4): Khoắng xong mẻ lớn, quay lại "lạy ông tôi ở bụi này"

Trộm xong trả lại tài sản vì… cắn rứt lương tâm

Ngày 5/1/2019, Trương Huy Định (quê Tiền Giang) làm quen với ông Matsubara Masakazu (quốc tịch Nhật Bản), trong một quán ăn Nhật ở quận 7 (TP.HCM). Do Định từng đi xuất khẩu lao động, thành thạo tiếng Nhật Bản nên việc giao tiếp với "con mồi" trở nên dễ dàng.

Tên trộm Trương Huy Định.

Sau cuộc gặp gỡ, ông Masakazu lên xe hơi về, đối tượng Định vội vã bám theo và biết căn hộ ông Masakazu ở trong chung cư Riverside Residence (quận 7). Khi đã biết được nơi cư ngụ của "đối tác", Định bắt đầu lên kế hoạch bài bản để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Ngày 7/1/2019, Định bắt đầu thực hiện kế hoạch đã lên trước đó. Hắn bắt taxi đến căn hộ của ông Masakazu rồi leo qua cửa sổ phòng tắm vào nhà. Sau khi lấy chiếc két sắt, 2 máy ảnh cùng một số tài sản khác, tên trộm dùng quần áo của nạn nhân mặc vào rồi rời khỏi căn hộ bằng cửa chính.

Sau khi lấy được tài sản ra khỏi căn hộ, đoán trong két có tài sản giá trị nên tên trộm ung dung bắt xe đi thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Nhật vì hắn đã có sẵn visa. Định thuê dịch vụ đóng gói két sắt, tài sản để ký gửi. Tuy nhiên, do hành lý vượt quá trọng lượng quy định nên kế hoạch xuất ngoại không thành. Định đành phải quay ngược về khách sạn nghỉ.

Sau khi màn xuất ngoại bất thành, Định nghỉ ngơi ở khách sạn rồi hôm sau tiếp tục mang tài sản về quê ở tỉnh Tiền Giang. Tại đây, đối tượng dùng máy mài phá két sắt. Trong két có hơn 7.000 USD, 52.000 Yên Nhật và nhiều tài sản, giấy tờ khác. Tổng giá trị tài sản Định chiếm đoạt trị giá hơn 207 triệu đồng. Có tiền trong tay Định đổi 200 USD ra tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi trộm cắp tài sản vài ngày, Định day dứt lương tâm về hành vi của mình. Tên trộm đã quyết định bỏ toàn bộ số tài sản còn lại vào thùng xốp thuê taxi chở đến Công an phường Phú Mỹ, quận 7, gửi cùng tờ giấy ghi nội dung "nhờ công an trả lại tài sản cho ông Masakazu". Đến tối 9/1/2019, Định đến Công an quận 7 đầu thú. Ngày 25/2, Định bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Nửa đêm đi cướp, hôm sau xin chủ nhà đừng trình báo

Vụ cướp bi hài xảy ra vào đầu tháng 4/2019 tại tỉnh Kiên Giang. Nửa đêm lợi dụng lúc gia đình chị Diễm đang ngủ say, cửa nhà chỉ khép hờ không khóa, Ba lẻn vào bên trong trộm 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Tên trộm Trần Hoàng Ba.

Thấy lần "ăn đêm" đầu tiên diễn ra trót lọt không để lại dấu vết, tên cướp đã lên "kịch bản" cho màn trộm cắp tài sản lần 2. Lần này đối tượng bịt mặt lẻn vào nhà, thấy chị Diễm đang ở nhà với đứa con nhỏ. Mặc dù thấy chị Diễm đang ngủ nhưng do sợ bị phát hiện nên Ba ra sau bếp lấy 1 con dao, kề sát vào cổ chị Diễm khống chế cướp được hơn 300.000 đồng trong túi áo rồi ra về.

Tuy nhiên sau một đêm về nhà suy nghĩ, có lẽ do thấy gia đình chị Diễm quá nghèo nên kẻ cướp đã đem trả lại số tiền đã cướp cùng lời yêu cầu chủ nhà không được trình báo công an.

Khi thấy tên cướp trả lại số tiền chị Diễm lo sợ trả thù nên đồng ý "ỉm" đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên chứng nào tật ấy, Ba sau đó tiếp tục đi ăn trộm ở nhà khác và bị bắt vì chủ nhà trình báo công an.

Ngày 8/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự Trần Hoàng Ba (SN 1990, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đục két lấy tài sản rồi quay lại trả "sổ đỏ" cho khổ chủ

Ngày 10/9/2017 Trần Xuân Trung (27 tuổi, quê quán Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang lượn lờ tại khu vực đường Bầu Hạc 8 thì phát hiện cửa nhà của anh V. không đóng, hắn lập tức trèo vào lục tìm tài sản. Sau khi tìm thấy két sắt của chủ nhà nằm ở phòng ngủ tầng 1, Trung khiêng két sắt ra ngoài rồi trộm luôn xe mô tô Sirius 82K7-8731 và chở két sắt đến sát đường đèo Hải Vân cất giấu.

Siêu trộm Trần Xuân Trung.

Liều lĩnh và bi hài hơn, sau khi dùng búa tạ đục phá két sắt lấy tiền và vàng, riêng giấy tờ đất trong két sắt Trung đã lái xe máy quay lại ngôi nhà mà hắn đột nhập, trộm cắp để ném trả cho chủ nhà vì cho rằng "giấy tờ" không thể đem cầm cố, đổi lấy tiền được.

Khoảng 13h00 ngày 3/10, trong lúc tuần tra trên địa bàn, lực lượng Công an phát hiện Trung điều khiển xe máy Sirius không biển số và có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan làm việc.

Tác giả: Tùng Anh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo GĐ&XH