Những nữ quái 9x chuyên nghề lừa đảo

Đại gia U70 sập bẫy

Năm nay vừa tròn 30, Nguyễn Thị Việt (thường trú tại xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhan sắc vẫn còn khá mặn mà. Trường đời cũng đã trải, Việt từng làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Tuy nhiên, cô ta không thích làm những công việc đòi hỏi sự cần cù kiên nhẫn mà chỉ muốn kiếm tiền nhanh. Làm ít mà tiêu pha nhiều, Việt đã lâm vào hoàn cảnh "vắt mũi không đủ đút miệng" nên nảy sinh kế hoạch lừa đảo.

Cuối năm 2020, Việt lên mạng Internet đặt một đối tượng không quen biết làm cho một giấy CMND mang tên Nguyễn Đỗ Hà Việt Anh sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Không phải ngẫu nhiên mà Việt làm giả giấy tờ như vậy. Bởi trong giới doanh nhân trẻ đều ít nhiều biết đến nữ doanh nhân 9x Nguyễn Đỗ Hà Việt Anh. Doanh nhân này vốn hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, du lịch và bất động sản, được bình chọn là doanh nhân Kim Cương của năm 2017. Tuy nhiên giữa nữ doanh nhân thật với Nguyễn Thị Việt không hề có mối quan hệ nào cả.

Nguyễn Thị Thu H. đang bị cư dân mạng truy lùng do bùng tiền đặt cọc.

Trước đó qua một số mối quan hệ Việt quen biết ông Nguyễn T. (thường trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội). Ngoài sáu mươi tuổi, ông T. khi gặp Việt thì ngay lập tức nảy sinh tình cảm. Ông ta còn đặc biệt hâm mộ khi nghe Việt bốc phét rằng cô ta hiện là trợ lý cho một lãnh đạo cấp cao ngành Tòa án.

Cũng từ cái danh kia, Việt tỉ tê hé lộ rằng có một số lô đất là tài sản thế chấp trong các vụ án mà Tòa án cấp cao tại Hà Nội đang xét xử, khả năng cao sẽ được phát mại với giá rất "đẹp". Nếu ông T. có tiền thì nên tham gia. Ít ngày sau Việt chỉ cho ông T. một lô đất có diện tích gần 300m2 ở quận Long Biên đang được phát mại với giá cực kỳ “ngon”. Cô ta cũng cam kết sẽ lo lót để ông T. trúng thầu. Lô đất này Việt cũng chỉ nghe bạn bè kể sơ sơ, song đã phán rằng có giá chỉ hơn 2 tỷ đồng. Nghe thương vụ quá hấp dẫn, ông T. lập tức chuẩn bị tiền để mua.

Tiếp tục màn kịch, để ông T. tin tưởng vào thương vụ "vịt giời", Việt lại lên mạng Internet nhờ người làm giả hai loại giấy tờ gồm "Giấy mời" của Tòa án nhân dân cấp cao TP Hà Nội và "Giấy mời" của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội. Việt điền tên vợ chồng ông T. vào giấy và khẳng định đã lo cho họ mua trúng lô đất này. "Tuy nhiên do dịch COVID-19 đang căng thẳng nên chưa thu xếp giải quyết dứt điểm được" - Việt cho biết sau khi đã nhận số tiền hơn 2 tỷ đồng để mua lô đất trên của vợ chồng ông T.

Sau thương vụ trên, Việt ngày càng lấy được lòng tin từ ông T. và tiếp tục rủ ông mua thêm nhiều thửa đất khác. Khi ông T. nói rằng nhà đã nhẵn tiền, Việt ra sức thuyết phục. Cô ta tỏ ra tiếc rẻ: "Chả mấy khi có được cơ hội để mua được đất đẹp, giá rẻ như thế này" rồi bảo ông T. tìm cách xoay tiền. Mê muội trước những lời dẫn dụ của Việt, bị hại đã rủ thêm bạn của mình là ông Q. (bằng tuổi và cùng trú tại quận Long Biên, Hà Nội) góp tiền vào để mua đất…

Theo một điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sư, Công an TP Hà Nội, sau khi nhận được đơn trình báo từ ông Q. tố cáo Nguyễn Đỗ Hà Việt Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan Công an đã tập trung lực lượng tổ chức điều tra. Sau một thời gian ngắn, lực lượng điều tra đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của Nguyễn Thị Việt. Cơ quan công an cũng làm rõ từ cuối năm 2020 cho đến đến tháng 7-2021, nữ quái này đã lừa trót lọt hai "đại gia" U70 số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Việt đều sử dụng để tiêu xài cá nhân. Hiện đối tượng đã bị cơ quan công an khởi tố bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tiếp tục điều tra mở rộng.

Nếu như hai đại gia trên sập bẫy gái trẻ vì miếng mồi đất phát mại, thì ông Hoàng H. (SN 1959, trú tại Đông Anh, Hà Nội) cũng có nguy cơ trắng tay khi rơi vào tròng vay lãi của nữ quái Hà Huyền P. (SN 1992 trú tại tỉnh Phú Thọ).

Nhiều nạn nhân của H. tỏ ra bức xúc khi bị lừa.

Theo đơn trình báo của ông H. nhiều tháng trước ông gặp P. trong một lần đi uống cà phê với bạn. Vẻ mặn mòi của gái đất Tổ đã khiến cho ông ta liêu xiêu. Sau khi trao đổi số điện thoại, ông H. thường xuyên nhắn tin tâm sự, rồi cũng được cô gái mở lòng.

P. kể với ông H. rằng đang đầu tư bất động sản, buôn bán sắt thép nên cần vay vốn, sẽ trả lãi suất cao. Trước lời nhờ vả của người đẹp, đồng thời nghĩ rằng quan hệ với P. vừa có tiền, vừa có tình nên ông H. đã mang số tài sản tích cóp cả đời của mình ra để cho cô ta vay. Ông H. cũng khá cẩn thận khi bắt P. viết giấy tờ vay mượn rõ ràng. Sau hơn một năm, dù P. chưa trả được cho ông H. xu nào, song ông ta vẫn tiếp tục rót cho P. nhiều tỷ nữa.

Bỗng nhiên mấy tháng trở lại đây, ông H. thấy người tình biến mất. Mặc dù trên mạng xã hội Facebook vẫn thấy cô ta thường xuyên hoạt động, song gọi điện nhắn tin đều không nghe máy. Thi thoảng P. lại bảo rằng làm ăn thất bát nên xin ông H. thư thư cho ít bữa. Tuy nhiên, một xu cũng chưa về tay ông H.

9x chuyên lừa hàng công nghệ

Thời gian qua, khi mà cư dân mạng đã bớt sôi sục khi siêu lừa online "Ngân gốm" sa lưới pháp luật, thì lại nổi lên Nguyễn Thị Thu H. (còn gọi là H. dô, SN 1992 thường trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Song khác với Ngân gốm, H. dô chỉ chuyên một bài nhận cọc mua hàng rồi bùng tiền.

Anh Nguyễn Văn Phong, một bị hại của H. dô kể lại với chúng tôi, cách đây ít lâu anh thấy đối tượng đăng bán sản phẩm điện thoại Iphone 12 với giá rất cạnh tranh. Anh đã liên hệ và đặt mua một vài lần thì đều được đối tượng bán cho hàng xịn với giá rẻ. Nghĩ rằng H. có mối tốt, sau đó anh Phong đã đặt cọc mua vài chục chiếc máy. Anh cũng cẩn thận đến tận nhà của H. tại một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân, khi đặt cọc đều có giấy tờ đầy đủ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của anh Phong, đối tượng biến mất.

Tương tự, lợi dụng sự khan hiếm của máy chơi game PS5 đầu năm 2021 nữ quái này đã thực hiện lừa đảo trót lọt rất nhiều game thủ trẻ. Trên nhiều group mua bán máy chơi game, các thành viên liên tục cảnh báo thủ đoạn của nữ quái này.

Cặp đôi Thảo Vân - Đức Anh chuyên thuê máy ảnh rồi đi “cắm”.

Cụ thể đối tượng đã vào các group để tiếp cận và chào giá rất đẹp để người mua "cắn câu". Tiếp đó cô gái này sẽ tiến hành vài lần giao dịch để lấy lòng tin từ khách. Cuối cùng cô ta đề nghị nhập số lượng mặt hàng lớn với mức tiền cọc lên tới hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng. Nhờ có lòng tin đã tạo dựng từ trước, người mua sẽ dễ dàng tin tưởng nữ quái và đó là lúc ả mất hút. Nhiều chủ cửa hàng đã đưa cho H. cả tỷ đồng để đặt mua máy PS5, và cuối cùng phải ngậm đắng nuốt cay.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cũng đã bắt giữ một 9x chuyên nghề lừa đảo. Đối tượng là Bùi Thảo Vân (SN 1999, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Cùng với Trần Đức Anh, cùng SN 1999 (trú tại quận Cầu Giấy) cặp đôi này đã bàn nhau thuê máy ảnh của nhiều cửa hàng rồi mang tới hiệu cầm đồ. Số tiền cặp đôi này chiếm đoạt được lên tới gần nửa tỷ đồng.

Theo điều tra, do không có tiền ăn tiêu nên Trần Đức Anh đã bàn bạc với Bùi Thảo Vân sẽ đi thuê máy ảnh rồi mang đi cầm cố. Đức Anh hứa sẽ trả công cho Thảo Vân 5 triệu đồng. Giữa tháng 7-2021 cặp đôi đến một cửa hàng ở phường Văn Chương (quận Đống Đa) thuê chiếc máy ảnh nhãn hiệu Sony A7111 kèm ống kính với chi phí 1 triệu đồng/ngày. Sau đó, Đức Anh mang đến cửa hàng máy ảnh ở phường Quang Trung, quận Đống Đa cầm cố được 30 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Đức Anh trả công cho Vân một phần và ăn tiêu hết.

Ngày 23-7, đến hạn trả máy nhưng Đức Anh không có tiền chuộc nên đã xin thuê thêm 3 ngày. Tuy nhiên đến hạn, chủ cửa hàng cho thuê máy ảnh tìm gặp thì Đức Anh mới thừa nhận đã mang máy đi cầm cố. Đức Anh bị bắt và đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau đó, Vân cũng tới Công an quận Đống Đa đầu thú.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Vân gây ra 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác cũng bằng thủ đoạn tương tự. Từ ngày 23-5-2021 đến 28-6-2021, với lý do cần quay phim, cô này liên tiếp mượn máy ảnh của nhiều bạn bè và thuê máy ảnh có giá trị từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, hàng chục chiếc máy ảnh và ống kính đều được Vân mang đến một cửa hàng mua bán máy ảnh cầm cố để lấy tiền. Khi người chủ sở hữu hỏi đến thì Vân trốn tránh.

Qua sơ bộ định giá tài sản, số tài sản mà Vân chiếm đoạt là 443 triệu đồng, số tài sản Đức Anh chiếm đoạt là 48 triệu đồng. Hiện Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nữ quái 9x cùng đồng phạm.

Tác giả: M.Tiến

Nguồn tin: An ninh thế giới