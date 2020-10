Những nữ đại gia “lừng danh” dẫn dắt loạt doanh nghiệp “khét tiếng”

Dưới đôi tay dẫn dắt tài ba của những nữ lãnh đạo này, hàng loạt thương hiệu đình đám đã ra đời, không ngừng phát triển và đứng vững ngay cả khi khó khăn vây bủa.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là tên tuổi quen thuộc với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, là người phụ nữ đầu tiên được ghi danh “tỷ phú USD” ở khu vực Đông Nam Á.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong những sáng lập viên của Vietjet từ những năm 2002. Bà được bầu là phó chủ tịch của công ty từ 2007 và hiện đang là Tổng Giám đốc của hãng bay này.

Bà Thảo có nhiều thành công trong kinh doanh và là nhà quản lý nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam và tại nước ngoài, đặc biệt trong ngành tài chính ngân hàng. Bà đồng thời cũng là sáng lập viên và thành viên HĐQT một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong nhiều năm trước khi tham gia HDBank, giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực tại ngân hàng này, đưa ngân hàng HDBank trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của Viet Nam trong nhiệm kỳ của bà.

Bà Thảo có trình độ Tiến sĩ Học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Moscow, Cử nhân ngành Quản lý kinh tế lao động Trường Kinh tế Quốc dân Moscow, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên Bang Nga.

Bên cạnh các chức vụ tại Vietjet Air, bà Thảo còn là Phó Chủ tịch thường trực của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sovico, sở hữu khối tài sản trị giá 2,2 tỷ USD (theo Forbes).

Trang Business Insider mới đây vinh danh 100 người làm thay đổi kinh tế châu Á, trong đó người Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách này là tỷ phú Nguyễn Phương Thảo.

Bà Mai Kiều Liên - CEO Vinamilk

Bà Mai Kiều Liên là Chủ tịch HĐQT Vinamilk từ tháng 11/2003 đến năm 2015 và sau đó tiếp tục là thành viên HĐQT hãng sữa này cho đến nay. Bà là Tổng giám đốc Công ty Vinamilk từ tháng 12/1992.

Trong suốt 28 năm kinh nghiệm trong vai trò Tổng giám đốc của Vinamilk, bà Mai Kiều Liên nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Huân chương lao động Hạng Nhất do Nhà nước trao tặng (2006); 4 lần được Forbes bình chọn là Một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á (2012 – 2015); giải thưởng Nhà quản trị doanh nghiệp xuất sắc (2014) do Corporate Governance Asia bình chọn; giải thưởng Nikkei, giải New Zealand Asia cho những đóng góp của bà; giải thưởng “Thành tựu trọn đời” do Forbes lần đầu vinh danh (2018).

Không chỉ là người chèo lái Vinamilk, bà Mai Kiều Liên còn giữ chức vụ quan trọng tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức khác: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa, Thành viên HĐQT Driftwood Dairy Holding Corporation, Đại diện chủ sở hữu, Vinamilk Europe Spóstka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia, Chủ tịch HĐQT, Lao-Jagro Development Xiengkhuoang Co, Ltd; Thành viên HĐQT, Miraka Holdings Limted.

Bà Thái Hương - Nhà sáng lập TH Milk

Bà Thái Hương là nhà sáng lập của Tập đoàn TH và là Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á. Tại Diễn đàn Tri thức Thế giới – World Knowledge Forum 2019 diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc), bà Thái Hương đã được tôn vinh với Giải thưởng Nữ doanh nhân Quyền lực, trao tặng riêng cho doanh nhân đạt nhiều thành tích trong kinh doanh và là hình mẫu để truyền cảm hứng và động lực tới thế hệ phụ nữ trẻ trong cộng đồng ASEAN.

Trước đó, bà Hương cũng đã được vinh danh là“Nhà sáng tạo có tư duy đổi mới vì hạnh phúc đích thực” bởi Ban tổ chức Stevie Awards, được cho là Giải Oscar trong giới kinh doanh quốc tế.

Bà cũng liên tục được các tổ chức uy tín tôn vinh: Top 50 nữ doanh nhân quyền lực Châu Á (2 năm 2015-2016); Top những phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 của tạp chí Forbes, Doanh nhân xuất sắc của năm của Stevie Awards 2018, Lãnh đạo có trách nhiệm Châu Á AREA của Enterprise Asia 2018, Doanh nhân Châu Á – Thái Bình Dương APEA của Enterprise 2018 và Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng nhất của năm – được trao bởi tạp chí Tài chính Quốc tế IFM 2018.

Tại Việt Nam, bà Thái Hương được coi là nhà kiến tạo cho sự thay đổi bản chất của ngành sữa Việt Nam, khi giúp thay đổi tỷ trọng sữa bột pha lại trên thị trường sữa từ 92% năm 2008 (thời điểm trước khi TH gia nhập thị trường) xuống chỉ còn 60% như hiện nay. Được coi là người “tìm ra chiếc chìa khóa vàng cho nông nghiệp Việt Nam”, bà đã tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm thực phẩm, sữa tươi sạch, hữu cơ.

Bà Thái Hương từng chia sẻ:

“Mọi người thường nghĩ phụ nữ làm doanh nghiệp sẽ gặp nhiều bất lợi vì phải tìm cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Nhưng tôi lại thấy, là phụ nữ, đặc biệt là người mẹ, là lợi thế rất lớn của nữ doanh nhân. Không gì so sánh được với sức mạnh của một người mẹ. Người mẹ bao giờ cũng muốn con mình chỉn chu nhất, không cho phép sơ suất bất cứ việc gì. Đưa tấm lòng người mẹ vào bất cứ công việc nào cũng sẽ cho chúng ta có được sức mạnh mà không có trở ngại nào ngăn cản được. Muốn thành công với doanh nghiệp của mình, thì người phụ nữ ngoài những nỗ lực, đằng sau các yếu tố trí tuệ, sự thừa hưởng về kỹ thuật và yếu tố chuyên môn, thì cần có cả sức mạnh được hun đúc từ tình yêu dành cho những đứa con của mình, cho gia đình và mái ấm của mình. Tôi không gặp bất cứ trở ngại nào khi làm doanh nghiệp. Bởi làm mẹ hay làm doanh nhân, việc nào tôi cùng chăm chút bằng tấm lòng người mẹ. Ở TH, sau thực phẩm, giờ chúng tôi tiến sang lĩnh vực giáo dục và sức khỏe, bệnh viện… đều là những thứ xuất phát từ sự lo lắng của một người mẹ dành cho con mình. Thế nên công việc nào cũng cho tôi niềm hạnh phúc và sự đam mê” - bà Thái Hương chia sẻ.

Bà Nguyễn Mai Thanh - Chủ tịch REE Corp

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 1993. Bà bắt đầu sự nghiệp với công ty từ năm 1982 và là người đi tiên phong lãnh đạo và định hướng phát triển của REE qua các giai đoạn hoạt động.

Là con của một vị tướng trong quân đội, bà Mai Thanh mang trong mình những tố chất của một nữ tướng trên thương trường. Bà tốt nghiệp kỹ sư ngành Điện lạnh tại Đại học Kỹ thuật Karl-Marx-Stadt (Đức) và gây nhiều bất ngờ khi là “hoa giữa rừng gươm” nhưng lại một nữ thủ lĩnh tài ba.

Dưới sự dẫn dắt của bà Mai Thanh, REE được biết đến là công ty của nhiều cái đầu tiên: công ty Việt Nam đầu tiên cổ phần hóa, đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán, đầu tiên phát hành trái phiếu chuyển đổi, đầu tiên áp dụng điều lệ mẫu mới do Bộ Tài chính chỉ định… Trong đó, đáng chú ý nhất là thành công trong việc cổ phần hóa của REE những năm đầu 1990.

Năm 2014, bà Nguyễn Thị Mai Thanh đã vinh dự được Tạp chí Forbes vinh danh và đứng thứ 28 trong danh sách 48 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch kiêm CEO Thuỷ sản Vĩnh Hoàn

Bà Trương Thị Lệ Khanh là người dẫn dắt Vĩnh Hoàn từ những ngày mới thành lập, đưa Vĩnh Hoàn từ một công ty có vốn ban đầu 300 triệu đồng với 70 nhân viên trở thành một tập đoàn trong top dẫn đầu ngành thuỷ sản Việt Nam.

Tháng 9/2020, bà Khanh lọt top 25 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á.

Ngoài ra, danh sách này cũng không thể không kể đến những nữ doanh nhân nổi danh khác là bà Chu Thị Bình - Chủ tịch Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ, bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai, bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch Công ty mía đường Thành Thành Công - Biên Hoà…

