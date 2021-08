Những nguyên nhân chính gây tình trạng lỗ chân lông to

Ánh nắng mặt trời: Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài cũng là một nguyên nhân khiến lỗ chân lông to. Các tia độc hại từ ánh nắng mặt trời có thể khiến lỗ chân lông to ra. Khi bạn tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài, da sẽ sản sinh ít collagen hơn và các mô dưới lớp biểu bì sẽ nở ra, khiến lỗ chân lông to hơn.