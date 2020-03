'Những người tiếp xúc với Bộ trưởng Dũng không cần cách ly'

Chiều 11-3, tại Hội nghị trực tuyến với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, GS-TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, thông tin những người đã tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng (trước ngày ông Dũng cách ly tại nhà) thì không phải cách ly.

Ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin kết quả xét nghiệm ông Dũng âm tính với dịch COVID-19. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên tắc đã có xét nghiệm âm tính thì những người tiếp xúc với ông Dũng không phải cách ly.

“Đã xét nghiệm âm tính rồi thì những người từng tiếp xúc không cần cách ly nữa, cái này là có căn cứ khoa học. Tôi khẳng định những trường hợp tiếp xúc với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trước khi ông được cách ly (tại nhà) gần như an toàn vì đã có xét nghiệm khẳng định anh Dũng âm tính khi đó, chưa thể là tác nhân đào thải mầm bệnh” - ông Long nói.

Theo ông Long, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vì đã được xét nghiệm, cho kết quả âm tính nên những người tiếp xúc với ông nguy cơ lây bệnh cũng rất thấp, gần như không có.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đang được theo dõi tiếp các diễn biến sức khỏe hàng ngày trong quá trình cách ly tại nhà.

Ông Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của bộ trưởng Bộ KH&ĐT cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, kiểm tra tiến độ thi công cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam (nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) ngày 6-3.

Trước đó, chiều ngày 5 và 6-3, ông Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã vào làm việc tại tỉnh Nghệ An, về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, thăm mô hình phát triển kinh tế hai hộ dân ở huyện Nam Đàn (Nghệ An); kiểm tra công trình cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), dự án đường TP Vinh - thị xã Cửa Lò, nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị thực hiện dự án đường ven biển đoạn qua thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nối đường ven biển qua Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Tỉnh Nghệ An đang thống kê có 24 lãnh đạo, cán bộ tiếp xúc gần và 24 người tiếp xúc xa với đoàn công tác của Bộ KH&ĐT.

Những ngày qua, nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành ở Nghệ An đang cách ly tại nhà riêng.

Tác giả: CHÂN LUẬN- ĐẮC LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM