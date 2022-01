Những món đồ trang trí ngày Tết không thể thiếu

1. Cây cảnh, hoa kiểng

Cây cảnh, hoa kiểng là món đồ trang trí Tết không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Những chậu cây đẹp không chỉ khiến ngôi nhà thêm phần ấm cúng mà còn mang lại những ý nghĩa phong thủy tốt lành. Chính vì thế, để Tết thêm phần trọn vẹn, việc bày trí hoa và cây cảnh là vô cùng cần thiết. Bên cạnh những loại hoa truyền thống như trên, các bạn còn có thể lựa chọn một số loại cây cảnh, hoa kiểng khác. Ví dụ như hoa lan, hoa trạng nguyên, thủy tiên, đỗ quyên, cẩm tú cầu… để trang trí cho gia đình tùy theo sở thích và điều kiện kinh tế.

Ảnh minh họa

Những cây cảnh chúng ta nên đặt ở những không gian dễ thấy ở phía trước ngôi nhà hoặc trong phòng khách đều được. Vị trí đặt tùy vào không gian diện tích của từng nhà. Chậu cây trong nhà không quá to hoặc quá bé, tạo cảm giác hài hòa, cân bằng, ấm cúng,... phù hợp với không khí những ngày đầu năm.

2. Lồng đèn

Lồng đèn là một trong những gợi ý hàng đầu cho bạn trong việc lựa chọn đồ trang trí Tết. Trong không gian ấm áp, lung linh của những buổi tối cả gia đình quây quần bên nhau ngày Tết là điều bạn có thể làm được cho gia đình bằng cách dùng lồng đèn đỏ hay các loại lồng đèn được cắt ghép sao cho đẹp mắt.

Ảnh minh họa

Những chiếc đèn lồng với màu sắc tươi tắn, rực rỡ cũng sẽ giúp ngôi nhà của bạn xinh tươi, hân hoan hơn đón xuân đang về. Bạn có thể chọn cách đặt đèn lồng trước hiên nhà, bên cửa sổ hay cửa chính. Nó sẽ giúp cho không gian sống của gia đình đậm chất văn hóa truyền thống. Với mức giá khá rẻ cùng tạo hình tinh tế, thanh thoát, lồng đèn sẽ mang lại cho không gian điểm nhấn ấn tượng. Mẹo nhỏ cho bạn là hãy chọn mua các loại lồng đèn khung gỗ, khung kim loại và chụp đèn làm từ vải. Những sản phẩm này sẽ bền bỉ và lâu hỏng hơn so với lồng đèn giấy thông thường.

3. Câu đối đỏ

Câu đối là món đồ trang trí mang tính chất truyền thống. Thông thường, câu đối được bày trí ở cạnh bàn thờ gia tiên hoặc trong phòng khách. Câu đối không chỉ đem lại không khí nô nức đặc trưng của dịp Tết mà còn đại diện cho những điều tốt đẹp gia chủ mong muốn vào năm sau. Do đó, khi lựa chọn câu đối, người tiêu dùng nên chú trọng nội dung của từng vế đối.

4. Các loại dây trang trí

Dây may mắn với sợi chỉ đỏ thường khắc kèm các từ cầu mong may mắn, phát tài cũng là một món đồ trang trí được khá nhiều gia đình ưa dùng. Những dây trang với màu sắc sặc sỡ được mô phỏng theo nhiều hình dáng đặc trưng của ngày Tết như các đồng xu may mắn, câu đối, cây nêu, bánh chưng hay phong bao lì xì.

Chúng thích hợp treo ở các ô cửa sổ, treo bên cạnh câu đối, đặt kèm trên mâm ngũ quả và là một phần không thể thiếu trên những cây đào, cây mai, cây quất của người Việt Nam trong mỗi dịp Tết. Chỉ với giá thành rất rẻ, những dây trang trí này được bày bán rất nhiều ở các vỉa hè hay các cửa hàng tạp hóa. Ngoài ra, cách làm những dây treo trang trí cũng vô cùng đơn giản. Chỉ với một vài dụng cụ, bạn cũng có thể sử dụng để tự làm chúng ngay tại nhà của mình.

5. Đèn nháy

Chắc hẳn sẽ không thiếu cảnh khu phố hay những căn nhà lung linh vào dịp cuối năm đón tết. Ánh sáng là một trong những yếu tố quyết định sự lung linh cho mùa xuân đặc biệt cũng là cách để làm cho ngôi nhà, cho cây đào của bạn thêm phần xinh đẹp.

Bộ đèn nháy với nhiều màu sắc khác nhau mang lại một không khí ấm cúng, lung linh cho căn nhà. Nếu trước đây, bộ đèn nháy chỉ đơn giản là một sợi dây dài kết nối những bóng đèn nhỏ với nhau thì ngày nay, chúng đã được cải tiến theo nhiều kiểu dáng. Đã có những dây đèn hình dạng bông hoa tuyết, hay hình ngôi sao,… Nhiều người ngoài việc trang trí cho căn nhà mà còn làm tươi sáng những cái cây trước sân hay cây đào trong nhà. Ánh sáng giúp con người ta cảm xúc vui tươi hơn và không khí bồi hồi xao xuyến đón tết hơn.

6. Cây tài lộc

Ảnh minh họa

Cây tài lộc hay còn gọi là cây đá quý phong thủy, biểu tượng của sự may mắn và sung túc. Vừa làm tăng thêm sự đẹp mắt mà lại còn hút tài lộc vào nhà, cải thiện sức khỏe, giúp gia đình êm ấm và còn nhiều lợi ích khác.

Ngày nay, cây tài lộc là món đồ trang trí ngày Tết phổ biến. Hầu hết các loại cây tài lộc đều được làm từ tiền giấy, tiền xu hoặc giấy trang trí sặc sỡ. Đặt một chậu tài lộc trên bàn thờ gia tiên hay bàn tiếp khách sẽ giúp không gian thêm phần ấm cúng.

7. Tượng linh vật phong thủy

Đây được xem là món đồ trang trí tốt lành mà bất kì gia đình nào cũng nên có, đặc biệt là tượng linh vật biểu tượng của năm đó. Ngoài ra nó còn mang lại ý nghĩa phong thủy tốt lành cho gia đình bạn./.

Tác giả: CTV Vũ Tuyến

Nguồn tin: vov.vn