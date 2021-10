Những món ăn Việt được nhiều người dân Nga ưa chuộng

Phở bò là món ăn đại diện và là đặc trưng của nền ẩm thực Việt. Ảnh: Pinterest

Phở bò

Có thể nói, đây là món ăn đại diện và là đặc trưng của nền ẩm thực Việt Nam. Tại tất cả các quán ăn Việt tại Nga món phở bò luôn là món ăn được bán chạy nhất mỗi ngày. Với thành phần chính của phở là bánh phở và nước dùng cùng với thịt bò, ngoài ra còn kèm theo các gia vị như: tương, tiêu, chanh, nước mắm, ớt.. Phở bò là món ăn được nhiều người dân Nga thưởng thức và biết đến nhất. Bên cạnh đó, trên các trang mạng xã hội, người dân Nga cũng chia sẻ rất nhiều công thức nấu món ăn này để có thể tự làm ở nhà.

“Tôi đặc biệt thích món phở bò của Việt Nam, nó có hương vị nhẹ và không sử dụng quá nhiều gia vị trong món ăn này. Một bát phở ở đây thường rất lớn và đầy đặn, thế nên tôi thường gọi nửa bát hoặc chia đôi một bát lớn với bạn bè để có thể ăn hết. Tôi hay đến trực tiếp các quán ăn Việt để thưởng thức phở bò đúng chuẩn hương vị người Việt nấu, đặc biệt, tôi thấy các bạn nhân viên người Việt của quán rất thân thiện và chào đón khách” – Yulia Manukina, cán bộ Phòng ngoại quốc trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow chia sẻ.

Nem rán khi kết hợp với nước mắm sẽ tạo nên một hương vị vô cùng đặc biệt. Ảnh: massageishealthy.com

Nem rán

Đây có thể gọi là món ăn nổi tiếng của người Việt tại Nga chỉ sau phở bò. Cùng với nguyên liệu chính là thịt lợn, miến, trứng gà, nấm,... và một số gia vị thông dụng của ẩm thực Việt như hành lá, tiêu, nước mắm, được cuốn bằng bánh tráng, món ăn này đem đến hương vị mới lạ cho khẩu vị của người dân Nga. Ngoài ra, trong các sự kiện giao lưu ẩm thực giữa các nước, nem rán luôn là món ăn được nhiều người thưởng thức nhất vì cách bài trí đẹp mắt và sự hòa quyện về mùi hương với nước mắm chấm đi kèm.

Marika Machitidze, sinh viên trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow tâm sự - “Mình thực sự ấn tượng với món nem rán của Việt Nam, vì thông thường nhưng món ăn cuốn như thế này ở Nga sẽ được chiên rán bằng bột mì nhưng món ăn này lại được bọc bởi bánh tráng, đây là một điểm vô cùng đặc biệt đối với mình. Ngoài hương vị nhẹ nhàng của món nem ra thì nước chấm cũng rất quan trọng, đầu tiên mình nghĩ nước mắm sẽ rất khó ăn nhưng cho đến khi mình ăn cùng với nem rán thì hương vị cực kì ngon.”

Gỏi cuốn tôm cũng là món ăn thu hút được nhiều sự chú ý của thực khách Nga. Ảnh: annastorm.livejournal.com

Gỏi cuốn tôm

Giống như nem rán, gỏi cuốn tôm cũng là món ăn thu hút được nhiều sự chú ý của thực khách Nga. Với các thành phần chính bao gồm rau xà lách, húng quế, tía tô, rau thơm, tôm tươi.. tất cả được cuộn trong vỏ bánh tráng đi với gia vị dùng kèm là tương hột trộn với lạc rang giã nhỏ, món ăn này để lại ấn tượng khó quên đối với người dân Nga. Thông thường, thực khách sẽ coi gỏi cuốn tôm hoặc nem rán là món ăn mở đầu trong bữa ăn của mình.

Bún chả cũng là một trong những món ăn mà người Nga vô cùng thích. Ảnh: depomoscow.ru

Bún chả

Sau phở bò, bún chả là món ăn được nhiều người dân Nga lựa chọn làm món ăn chính trong bữa ăn của họ. Bao gồm bún, chả thịt lợn nướng trên than hoa và nước mắm chua cay mặn ngọt ăn kèm với các loại rau sống. Nếu vô tình đi vào trung tâm thương mại ẩm thực Depo ở Moscow, chúng ta có thể thấy rất nhiều thực khách bị hấp dẫn bởi món ăn này của quán “Bổ” (một trong những quán Việt có tiếng tại Moscow) với cách nướng thịt trên than hoa. Và để thưởng thức trọn vẹn bún chả, thực khách sẽ phải học cách gỡ vỉ nướng để lấy được những miếng thịt vừa được nướng nóng hổi trên than hoa.

Vừa đi dạo tại công viên vừa thưởng thức một ly sinh tố xoài. Ảnh: Facebook Phở Bò.

Sinh tố xoài

Khi nhắc đến ẩm thực Việt tại Nga chúng ta không thể nào không nhắc đến đồ uống được nhiều người thưởng thức nhất đó là sinh tố xoài. Với thành phần chính là xoài, sữa tươi được xay nhuyễn với đá, sinh tố xoài đã trở thành thức uống giải khát bán chạy vào mùa hè tại Nga. Khi đi dạo tại những địa điểm gần các nhà hàng Việt, chúng ta có thể sẽ bắt gặp hình ảnh các thực khách Nga vừa đi dạo vừa thưởng thức hương vị đặc biệt của loại đồ uống này.

Quán ăn Việt Nam trong trung tâm thương mại tại Moscow. Ảnh: Phương Thảo

“Mỗi ngày quán mình đón rất nhiều khách Nga, trung bình khoảng 150-200 đơn/ngày. Có lẽ, món bán chạy nhất quán là phở bò, vào ngày thường sẽ bán được khoảng 80-100 bát, còn ngày nghỉ thường nhiều hơn từ 100-150. Vì nằm trong khu trung tâm thương mại nên sẽ có bàn ăn chung của các quán, đây có thể gọi là ưu điểm vì mỗi khi có khách đi qua họ sẽ nhìn những người khách trước đã gọi món gì, món phở bò bọn mình thường trang trí rất bắt mắt, đặt trong một khay tròn và đặc biệt thực khách có thể trải nghiệm việc dùng đũa tre nếu họ muốn, có rất nhiều khách nga bên mình luôn nói chỉ có phở bò có thể sưởi ấm chúng tôi vào những trời ngày lạnh. Ngoài ra thì so với mặt bằng chung, giá thành của một tô phở cũng thấp hơn so với các món ăn đến từ các nước khác, nên mình nghĩ đây sẽ là một điểm mạnh để quán mình có thể bán được nhiều bát phở hơn mỗi ngày.” – Bạn Nguyễn Phương Thảo, chủ quán “Ngon” cho biết.

Ẩm thực Việt Nam tại Nga hiện nay đang được rất nhiều người ưa chuộng. Có thể trong tương lai gần, nền ẩm thực Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn nữa tại Liên bang Nga nói chung và tại Moscow nói riêng.

Tác giả: Vũ Khánh

Nguồn tin: thoidai.com.vn