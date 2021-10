Những mẫu SUV an toàn nhất tại Mỹ

Hiện tại ở Mỹ có rất nhiều mẫu SUV vượt qua các tiêu chuẩn an toàn và khó có thể trả lời đâu là loại xe gầm cao an toàn nhất. Để giải đáp được câu hỏi này, Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Mỹ (NHTSA) đã kiểm tra tình trạng sau va chạm của các phương tiện và công bố xếp hạng dựa trên hệ thống năm sao. Bên cạnh đó, Viện Bảo hiểm Phi lợi nhuận về An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) cũng cung cấp một loạt các bài kiểm tra an toàn toàn diện và kỹ lưỡng nhất.

Bên cạnh các cuộc thử nghiệm của NHTSA, IIHS cũng đưa ra nhiều tiêu chí đánh giá mức an toàn trên xe bao gồm sự cải thiện của các tính năng an toàn giữa phiên bản cập nhật và phiên bản cũ, hiệu quả của đèn pha và các tính năng hỗ trợ lái tự động.

Nếu vượt qua kỳ sát hạch của IIHS ở trên, những mẫu xe mới sẽ được đưa vào danh sách sản phẩm an toàn hàng đầu. Dưới đây là những danh sách mẫu SUV đảm bảo an toàn nhất khi chia theo từng phân khúc. Kết quả này được công bố công khai trên trang thông tin chính thức của IIHS.

SUV cỡ vừa an toàn nhất: Chevrolet Trailblazer, Ford Bronco Sport, Hyundai Tucson 2022, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander 2022, Nissan X-trail, Subaru Forester.

SUV cỡ trung an toàn nhất: Ford Explorer, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe 2022, Mazda CX-9, Nissan Murano, Subaru Ascent, Toyota Highlander, Volkswagen ID.4.

SUV sang trọng cỡ vừa an toàn nhất: Acura RDX, Audi Q5, Audi Q5 Sportback, Genesis GV70, Volvo XC40, Volvo XC60.

SUV sang trọng cỡ trung an toàn nhất: SaAcura MDX, Audi e-Tron và e-Tron Sportback, Cadillac XT6, Genesis GV80, Mercedes-Benz GLE-Class, Volvo XC90.

Tác giả: An Trần

Nguồn tin: Báo Tiền Phong