Những "lùm xùm" cần làm rõ tại Xí nghiệp Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An là doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Nghệ An làm chủ sở hữu. Với nhiệm vụ sản xuất chính là: Vệ sinh công cộng, vệ sinh công nghiệp ; nhà cửa; thu gom vận chuyển xử lý chất thải rác sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại, xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng… cung ứng các dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh phụ cận. Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, là nơi trực tiếp thu nạp, xử lý rác thải cho TP Vinh và các vùng lân cận. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2012. Thời gian qua, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường bị người dân kịch liệt phản đối. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý. Gần đây nhất, UBND tỉnh Nghệ An xử phạt đơn vị này 594 triệu đồng với lỗi vi phạm các quy định xả thải.