Những loại thức uống giúp da trở nên trắng sáng, mịn màng

Khi cơ thể thiếu dưỡng chất khiến da trở nên sạm đen, thô ráp và thiếu sức sống. Những thức uống sau đây sẽ giúp bổ sung những dưỡng chất thiết yếu để có một làn da trắng sáng một cách tự nhiên.

1. Nước chanh mật ong

Nước chanh mật ong giúp ngăn ngừa các sắc tố gây hại cho da làm da trắng mịn, đều màu. Đồ họa: B.C

Cả hai thành phần nước chanh và mật ong đều là những thành phần kích thích cho tế bào tăng trưởng tốt, giúp sản sinh ra những tế bào mới để cải thiện làn da. Nhờ vậy ngăn ngừa các sắc tố gây hại cho da và trả lại bề mặt da trắng mịn, đều màu.

Bạn có thể dễ dàng pha chế thức uống này: Rửa sạch quả chanh tươi và vắt lấy nước. Khuấy đều nước cốt chanh với 1-2 thìa mật ong tùy theo khẩu vị, pha thêm một chút nước và bắt đầu thưởng thức.

Mỗi ngày chỉ nên uống từ 1-2 ly, bạn sẽ nhanh chóng có được làn da như ý mà lại còn tốt cho sức khỏe. Không nên uống quá nhiều trong một ngày sẽ gây phản tác dụng.

2. Nước ép cà chua

Nước ép cà chua giúp da trở nên căng mịn vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đồ họa: B.C

Trong cà chua có nhiều vitamin và khoáng chất rất hữu hiệu trong việc làm đẹp da, giúp da trở nên căng mịn vừa bảo vệ da khỏi những tác động xấu từ môi trường bên ngoài.

Cách thực hiện nước ép cà chua vô cùng đơn giản: Rửa sạch rồi cắt cà chua thành từng lát sau đó bỏ vào máy ép. Cho thêm một ít muối rồi ép lấy nước. Khi uống có thể cho thêm đá để uống ngon hơn.

3. Nước dừa tươi

Không chỉ là thức uống giải nhiệt mà nước dừa còn hỗ trợ trong việc làm đẹp da. Đồ họa: B.C

Dừa tươi không chỉ là thức uống giải nhiệt cho ngày hè mà còn hỗ trợ làm đẹp da của bạn. Hiệu quả từ nước dừa tươi là làm mờ sẹo, dưỡng trắng da và ngăn ngừa sự lão hóa.

Thời điểm thích hợp nhất để uống dừa là vào buổi sáng. Mỗi ngày bạn chỉ cần uống một trái dừa tươi là đã đủ khoáng chất cần thiết và giúp da thêm khỏe mạnh.

4. Nước ép bưởi

Trong bưởi có lượng lớn vitamin C với công dụng chống oxy hóa, tiêu diệt các gốc tự do, làm se khít lỗ chân lông. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp tăng cường độ đàn hồi cho da, làm da săn chắc và mịn màng hơn.

Để có được ly nước ép bưởi thơm ngon, bạn chỉ cần gọt vỏ, tách múi bưởi, loại bỏ hạt và cắt bớt phần cùi màu trắng để nước bưởi khi ép không bị đắng. Sau đó cho múi bưởi vào máy xay, cho thêm chút nước, rồi dùng màng lọc để lọc phần nước bưởi.

5. Nước nha đam (lô hội)

Nha đam có khả năng giữ nước, tăng cường độ đàn hồi cho da. Đồ họa: B.C

Nha đam có khả năng giữ nước, cấp ẩm, tăng cường độ đàn hồi cho da. Ngoài ra, nha đam giúp sản sinh Collagen, thế nên rất tốt cho sức khỏe và giúp nuôi dưỡng làn da tươi trẻ. Bạn chọn 2 nhánh nha đam cỡ vừa rửa sạch, gọt bỏ vỏ và lấy phần ruột, sau đó cắt hạt lựu. Đem nha đam sau khi cắt đun cùng với 2 lít nước, 200g đường phèn và 1 ít lá dứa, đến khi nồi nước đã sôi thì bạn vớt lá dứa ra, tắt bếp. Thế là có ngay nước nha đam thơm ngon vừa tốt cho sức khỏe vừa làm đẹp da hiệu quả.

Tác giả: BẠCH CÚC

Nguồn tin: Báo Lao Động