Những loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn khi đói

Rau sống

Mặc dù rau nói chung tốt cho sức khỏe, nhưng ăn khi bụng đói có thể gây kích ứng ở một số người, thậm chí có thể dẫn đến đầy hơi, chướng bụng và đau bụng. Một trong những lý do cho điều đó là chất xơ không hòa tan có trong hầu hết các loại rau xanh mà những người có vấn đề về tiêu hóa đặc biệt tránh.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Các loại bánh nướng và bánh bột nhồi

Thành phần men trong bột của các loại bánh nướng và bánh bột nhồi. Chính chất này sẽ làm kích thích dạ dày, gây triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, khiến bạn mất cảm giác ngon miệng và khó chịu trong người, bụng chướng.

Khoai tây

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong khoai tây có nhiều chất nhựa dính và nhiều axit no đơn. Khi đói ăn khoai tây sẽ gây cảm giác khó chịu vì nóng ruột. Ngoài ra khoai tây còn kích thích nhanh quá trình tiết axit của dạ dày, gây tác động xấu đến sức khỏe.Những loại thực phẩm không nên ăn khi đói để tránh rước thêm bệnh vào thân - BlogAnChoi.

Khi đói bụng, hầu hết chúng ta đều có xu hướng nạp thật nhanh và nhiều loại thức ăn để nhanh chóng về lại cảm giác no cho thật thỏa mãn. Nhưng bạn có biế. Khoai tây Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong khoai tây có nhiều chất nhựa dính và nhiều axit no đơn. Khi đói ăn khoai tây sẽ gây cảm giác khó chịu vì nóng ruột. Ngoài ra khoai tây còn kích thích nhanh quá trình tiết axit của dạ dày, gây tác động xấu đến sức khỏe. https://bloganchoi.com/nhung-loai-thuc-pham-khong-nen-an-khi-doi-de-tranh-ruoc-them-benh-vao-than/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Những loại thực phẩm không nên ăn khi đói để tránh rước thêm bệnh vào thân - BlogAnChoi.

Khi đói bụng, hầu hết chúng ta đều có xu hướng nạp thật nhanh và nhiều loại thức ăn để nhanh chóng về lại cảm giác no cho thật thỏa mãn. Nhưng bạn có biế. Khoai tây Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong khoai tây có nhiều chất nhựa dính và nhiều axit no đơn. Khi đói ăn khoai tây sẽ gây cảm giác khó chịu vì nóng ruột. Ngoài ra khoai tây còn kích thích nhanh quá trình tiết axit của dạ dày, gây tác động xấu đến sức khỏe. https://bloganchoi.com/nhung-loai-thuc-pham-khong-nen-an-khi-doi-de-tranh-ruoc-them-benh-vao-than/

Các loại hoa quả

- Quả bơ: Hàm lượng chất béo trong quả bơ khá cao, nếu ăn khi bụng đói có thể dẫn đến chứng trào ngược.

- Quả chuối tiêu: Chuối tiêu ăn khi đói sẽ phá vỡ sự cân bằng canxi và magie trong máu, gây ảnh hưởng không tốt tới hệ tim mạch.

- Quả dứa: Hàm lượng enzym dồi dào trong dứa sẽ làm tổn thương dạ dày nếu ăn lúc bụng đang đói.

- Quả cà chua: Trong cà chua có rất nhiều axit, các thành phần hòa tan và chất nhựa. Nếu ăn cà chua khi đói, chúng sẽ phản ứng với axit trong dạ dày, tạo thành các khối đặc cứng dẫn đến đau bụng khó tiêu.

- Các loại quả có vị chua (cam, quýt, chanh…): Những loại trái cây có vị chua rất giàu vitamin C và axit hữu cơ, chúng sẽ phản ứng với dịch vị và axit trong dạ dày gây nên các hiện tượng như nôn mửa, khó chịu.

Đồ uống có ga

Uống nước ngọt khi bụng đói có thể khiến dạ dày bị đầy hơi, làm tăng tình trạng axit trong dạ dày, từ đó có thể là nguyên nhân gây ung thư thực quản. Axit quá cao có thể gây bào mòn.

Bánh ngọt

Nhiều người chọn bánh ngọt và trái cây cho bữa sáng. Tuy nhiên, những thực phẩm đó thực sự không phải là tốt nhất cho dạ dày của bạn. Nó chứa đầy men có thể gây kích ứng đường dạ dày.

Thực phẩm cay

Ăn các món cay khi bụng đói khiến bạn cảm thấy khó chịu, khó tiêu, có thể dẫn đến phản ứng axit và chuột rút.

Đường

Đường rất dễ tiêu hóa. Khi đường vào dạ dày trống rỗng, cơ thể con người không thể tiết ra đủ insulin để duy trì mức bình thường trong máu.

Hơn nữa, đường là loại thực phẩm tạo axit có thể phá vỡ sự cân bằng axit-kiềm.

Những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường với lượng đường trong máu cao nên tránh đồ ngọt.

Sữa chua

Sữa chua chứa đầy vi khuẩn axit lactic có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, axit lactic không hiệu quả bởi mức độ axit của một axit dạ dày trống rỗng. Điều này giết chết vi khuẩn axit lactic có trong các sản phẩm sữa và dẫn đến axit. Tốt nhất nên ăn sữa chua như một bữa ăn nhẹ, 1-2 giờ sau bữa ăn.

Kẹo cao su

Nhiều quan niệm cho rằng nhai kẹo cao su sẽ khiến bạn tập trung vào cơ hàm mà quên đi cơn đói. Tuy nhiên khi bụng đói mà nhai kẹo lại khiến dạ dày tiết ra nhiều dịch vị hơn, gây nên các hiện tượng như đau bụng, buồn nôn.

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.vn