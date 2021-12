Những "leader đọc lệnh" trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ hoạt động như thế nào trước khi bị triệt phá?

Như đã thông tin, tối 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng đường dây đánh bạc hơn 87 nghìn tỷ ở TP.HCM, thu giữ nhiều siêu xe của các "leader đọc lệnh"

Qua điều tra, công an xác định nhóm đối tượng cầm đầu gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận).

Các đối tượng cầm đầu bị bắt

Kêu gọi "đầu tư tài chính" qua hình thức đánh bạc baccarat : "Chơi thua chúng tôi đền bảo hiểm!"

Công an TP.HCM cho biết, các đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Ethereum, USDT, TRON…), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền. Nhóm này hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Nhóm "đối tượng leader" tại cơ quan công an

Công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Tại cơ quan công an, nhóm khai đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Theo đó, lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài).

Sau đó, nhóm dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của các "leader/ chuyên gia đọc lệnh" để biết sẽ cược "vào xanh" hay "vào đỏ" (Mỗi lệnh cược 1,5% số vốn mình nạp vào). Nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Giao diện của một bàn Baccarat trên trang Swiftonline.live trước khi bị triệt phá

Một người chơi giấu tên từng tham gia vào một group của nhánh này cho biết, các "leader tự phong" luôn gọi đây là hình thức đầu tư tài chính, không phải đánh bạc và cam kết "vừa xin được giấy phép hoạt động", "chơi thua chúng tôi đền bảo hiểm".

Người tham gia chỉ cần nạp tiền vào game, đóng bảo hiểm mỗi ngày và đặt cược 1,5% số vốn mình có cho mỗi lần "giao dịch". Nếu sau 6 lệnh đọc của chuyên gia mà vẫn không thắng được lệnh nào thì mỗi người chơi sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả lại số tiền đã thua. Còn nếu thắng thì xem như được lời 1,5% lợi nhuận ngày hôm đó.

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.

Những buổi Zoom trực tuyến "học làm giàu", đốc thúc người chơi rủ thêm bạn bè để "xây dựng hệ thống" và hưởng hoa hồng

Với số tiền hoa hồng được sàn cờ bạc trả cho những "leader đọc lệnh" vì lượng người tham gia mỗi lúc một đông đảo từ các nhánh phía dưới, các đối tượng nhanh chóng "tậu" xe sang, mua nhà, khoe đất, up những hình ảnh từ các buổi tiệc tùng sang chảnh và đưa ra triết lý làm giàu để lôi kéo thêm người tham gia cờ bạc trái phép.

Ngoài các "buổi giao dịch" kiếm lợi nhuận, nhóm còn tổ chức các buổi giao lưu online qua Zoom, hát hò, học làm giàu, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu từ những người thành công đã kiếm được hàng tỷ đồng mỗi tháng nhờ biết "xây dựng hệ thống" người chơi bên dưới mình.

Một "leader cấp độ 7" khá nổi tiếng trong giới Swiftonline thường xuyên chia sẻ những status "mỗi ngày chỉ cần 20p ra lãi nhẹ 30-40 triệu" để mời gọi người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc này

Được biết, khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Theo Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, tội tổ chức đánh bạc trái phép có thể phạt tù đến 10 năm.

Đồng thời, Điểm a, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đã công bố mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép.

Trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.

Tang vật xe máy, xe ô tô thu giữ