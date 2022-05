Những kiểu nhà không nên mua, bạn nhất định phải nhớ

Nhà có ban công mọc rêu

Ban công là nơi đón nhận không khí, ánh sáng vào nhà nên có vai trò rất quan trọng trong phong thủy. Nếu nơi này xuất hiện rêu thì chứng tỏ phong thủy của ngôi nhà không tốt, vượng khí không thể vào bên trong nên những người sống ở nhà đó thường hay gặp chuyện xui xẻo, công việc làm ăn chẳng mấy thuận lợi.

Không những thế, rêu mọc ngoài ban công cũng cho thấy hệ thống thoát nước ở vị trí này đang có vấn đề, làm ảnh hưởng đến chất lượng nhà cũng như sức khỏe của gia chủ, dễ trơn trượt.

Ban công xuất hiện rêu thì chứng tỏ phong thủy của ngôi nhà không tốt, vượng khí không thể vào bên trong. (Nguồn ảnh: Internet)

Nhà thiếu ánh sáng

Khi chọn nhà, không những phải chọn những ngôi nhà có không khí trong sạch, thoáng mát mà còn phải đủ ánh sáng. Theo phong thủy học, những căn nhà nằm ở góc khuất của một khu phố và ít có ánh sáng tự nhiên chiếu vào cũng sẽ khiến hòa khí trong ngôi nhà và sự nghiệp của gia chủ cũng không mấy sáng sủa.

Bạn nên chọn những ngôi nhà có hướng mặt trời mọc là tốt nhất vì ngôi nhà sẽ có không gian thoáng, có đủ ánh sáng và sạch sẽ, môi trường trong lành sẽ tốt cho phong thủy, gia đình sẽ thịnh vượng.

Khung cửa chính của nhà bị biến dạng

Trong nhà, cửa chính là quan trọng nhất về mặt phong thủy, nó ảnh hưởng đến vận thế của gia chủ. Nếu cửa chính bị cong vênh, biến dạng, có khe hở thì cho thấy phong thủy ngôi nhà đang rất xấu, nguyên khí tiêu tan, có cả sát khí, lâu không có người ở.

Nếu dọn về đó sống thì chắc chắn vợ chồng dễ nảy sinh xích mích, ra ngoài làm ăn dễ vướng vào vòng lao lý, sức khỏe yếu ớt quanh năm.

Nếu cửa chính bị cong vênh, biến dạng, có khe hở cho thấy phong thủy ngôi nhà đang rất xấu. (Nguồn ảnh: Internet)

Không nên mua nhà khi mở cửa ra gặp nhà vệ sinh

Trong phong thủy, nhà vệ sinh thường được coi là cái xấu, chính vì vậy mà nơi đặt nhà vệ sinh đều là vị trí hung nhất trong căn nhà với mục đích “lấy độc trị độc”. Nếu mở cửa lớn gặp nhà vệ sinh là điều đại kỵ.

Ngoài việc khiến gia chủ hay gặp xui xẻo và trục trắc, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong nhà. Với nam giới thường mắc các bệnh về thận và bàng quang, cơ thể mệt mỏi, ủ rũ, trí nhớ suy giảm.

Trước cửa hoặc trong nhà có dán bùa chú

Ở các vị trí như trước cửa, tường nhà, chân giường, trần nhà… hoặc bất kỳ vị trí nào trong nhà nếu thấy dán bùa chú thì chứng tỏ phong thủy cực kỳ xấu.

Chúng ta có thể hỏi chủ nhà hoặc nhờ người am hiểu đến xem việc dán bùa chú này là vì lý do gì, có hóa giải được không. Nói chung, những ngôi nhà có dán bùa chú thế này thì các bạn không nên mua.

Nếu như ở trước cửa, tường nhà,… hoặc bất kỳ vị trí nào trong nhà nếu thấy dán bùa chú chứng tỏ phong thủy cực kỳ xấu. (Nguồn ảnh: Internet)

Trong nhà từng xảy ra sự cố

Nếu thấy chủ nhà cần bán gấp với giá rẻ thì chắc chắn ngôi nhà đó đang có vấn đề. Bạn nên tìm hiểu từ những người hàng xóm hoặc chính chủ nhà để biết trước đây từng có trường hợp như người tự tử, mất mạng… ở đó hay không.

Theo chia sẻ của các chuyên gia phong thủy thì những ngôi nhà như thế này thường có phong thủy cực kỳ xấu, chúng ta tuyệt đối không nên mua.

Nhà có hình thế dị thường

Không nên mua nhà có hình thế dị thường, người sống lâu ngày ở trong những căn nhà như thế này, tinh thần sẽ xuất hiện những thay đổi, tâm linh bất ổn, tính tình thay đổi thất thường, cách nghĩ cực đoan.

Không nên mua nhà có hình thế dị thường. (Nguồn ảnh: Internet)

Theo đó, nhà có hình thế đặc biệt không tốt:

Nhà hình chữ khẩu (口): Theo quan niệm phong thủy, ở trong loại nhà có hình dạng này được ví như “người trong giếng”, không thể phát phúc phát quý.

Nhà hình tam giác: Sống trong căn nhà như thế này thì sẽ khiến cho tầm nhìn của con người ngày càng hạn hẹp đi và lòng dạ họ cũng sẽ ngày một hẹp hòi. Họ sẽ hay cáu gắt và dễ lên cơn nóng giận. Khi gặp phải chuyện gì họ sẽ suy nghĩ cực đoan, tự làm khó mình mà không có cách gì cứu vẫn được. Đối với hôn nhân cũng là chuyện vô cùng không tốt vì sẽ dễ bị chen ngang bởi người thứ ba.

Nhà hình chữ T: Hình dáng của kiểu nhà này là phía trước to, phía sau nhỏ. Ai sống lâu trong căn nhà kiểu này thì vận may của bản thân và của cả gia đình sẽ ngày càng kém đi. Kiểu này trong phong thủy được gọi là “Thoái Điền Tỉ”, nghĩa là vận may của cả gia đình sẽ ngày càng sa sút.

Nhà xây không quy luật: Căn nhà xây lộn xộn không có quy luật sẽ khiến cho những người ở trong nhà trở thành những người chỉ biết đầu cơ trục lợi, tính tình bị thay đổi theo chiều hướng xấu và rất không ổn định. Họ làm việc cũng sẽ không có quy tắc trình tự cẩn thận.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tác giả: Lan Anh (t/h)

