Những hình ảnh nhiều cảm xúc của các chiến sỹ Công an trong bão, lũ miền Trung

Ngay trong lũ dữ, để kịp thời cứu dân những chiến sỹ Công an đã liều mình chông chênh trên con thuyền nhỏ tiếp cận những nhà bị ngập sâu để đưa người dân đến nơi an toàn.

Còn là hình ảnh đầy ấm áp khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình giải cứu thành công 18 người trên xe khách mang BKS 43B-024.54 bị lũ cuốn trôi gần 300m tại khu vực ngầm Khe Gát, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vào sáng ngày 19/10/2020 vừa qua.

Thượng tá Lê Văn Hóa – Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình bế cháu bé bị gãy tay khi vừa được giải cứu từ vùng lũ để kịp thời đưa đi cấp cứu là bức ảnh đầy cảm xúc nhất (Ảnh: Nguyễn Chiến).

Tại những vùng bị ngập sâu, thuyền, ca nô không đến được. Cách cứu người dân khỏi vùng lũ là kết bè từ những thân cây chuối để đưa người, tài sản của người dân đến nơi an toàn. Những hình ảnh đầy cảm xúc, dường như quên mình của những chiến sỹ Công an trong dòng nước lũ để thực hiện mệnh lệnh từ trái tim là cứu dân.

Chiến sỹ Công an Quảng Bình đầu gánh tài sản, tay đẩy bè chuối để đưa người dân ra khỏi vùng lũ.

Sau lũ, lại chính những người chiến sỹ ấy lại về với người dân, giúp dân dọn lũ, vệ sinh môi trường để ổn định cuộc sống, bởi sau lũ ngoài những mất mát về người, tài sản thì người dân vùng lũ đã kiệt quệ sức lực sau 1 tuần chống chọi, cầm cự trước cơn “đại hồng thủy” lịch sử.

Dầm mình dưới dòng nước lũ đẩy bè tạm kết bằng thân cây chuối đưa người dân đến nơi an toàn khi lũ đến.

Cụ bà hơn 90 tuổi nằm liệt giường, lực lượng Công an dùng bè, bơi giữa dòng nước sâu đưa bà và người thân đến nơi an toàn.

Chính những người chiến sỹ Công an ấy, những người không chỉ biết quên mình cứu dân, “Vì dân phục vụ” tại nơi lũ dữ mà chính bản thân gia đình của họ cũng bị thiệt hại nặng do bão lũ. Những khoảnh khắc đẹp, đầy ý nghĩa và cảm xúc này sẽ vẫn còn đọng lại trong mỗi ký ức người dân về người chiến sỹ Công an.

Những hình ảnh đầy cảm xúc của lực lượng Công an Quảng Bình giải cứu cháu bé khỏi lũ dữ.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tiếp ứng lương thực cứu trợ người dân vùng lũ huyện Quảng Ninh.

Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình kịp thời đưa người già “chạy lũ”.

Tiếp cận vùng lũ để lần lượt đưa người dân ra khỏi dòng lũ dữ.

Ngay sau khi giải cứu 18 nạn nhân ra khỏi dòng nước lũ, chiến sỹ Công an cởi quân phục để cuốn vào cháu bé 2 tuổi để ủ ấm.

Tác giả: Trần Tuấn – Thùy Trang - Nguyễn Chiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân