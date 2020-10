Những dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần XIX

Phối cảnh một phân khu thuộc đại lộ Vinh - Cửa Lò

Trước thềm đại hội, Nhadautu.vn giới thiệu những dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An:

1. Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) với tổng số vốn đầu tư 1.411 tỷ đồng. Công trình được khởi công tháng 11/2017, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2020.

Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị và kinh tế - xã hội, hình thành trục không gian kiến trúc, tạo trục giao thông kết nối hai khu vực đô thị là thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Việc triển khai xây dựng đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò sẽ góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2050, theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020. Đồng thời, cùng với dự án đường ven biển sẽ kết nối các vùng kinh tế phía Nam Nghệ An và phía Bắc Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội.

2. Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ: Với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ có quy mô gồm Khách sạn 5 sao, biệt thự hướng biển, biệt thự thung lũng, khu Shophouse và khu biệt thự ven đồi.

Ngoài ra, dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ còn có Khu du lịch tâm linh, các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, dịch vụ khác. Đặc biệt, theo quy hoạch, khu quảng trường Bãi Lữ có thể tổ chức sự kiện tầm quốc tế, với hội trường có sức chứa 1.000 người..

Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ hứa hẹn sẽ là khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ 4 mùa, đẳng cấp hiện đại đáp ứng du khách trong nước và quốc tế.

Dự kiến công trình sẽ khởi công vào trung tuần tháng 10/2020 và sẽ đi vào hoạt động vào quý IV năm 2024.

3. Dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện - Dự án do nhà đầu tư Goertek Technology (Hong Kong) Co, Limited làm chủ đàu tư.

Đây là dự án thu hút đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư 100 triệu USD; công suất thiết kế dự kiến 1.322.223.000 sản phấm/năm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng: tai nghe có dây; tai nghe buletooth, loa điện thoại, thiết bị an ninh gia đình, đồng hồ thông minh…, các thiết bị truyền thông: hệ thống điện thoại hội nghị, kính thực tế ảo, camera, các dụng cụ quang học, sạc không dây...

Dự kiến sẽ khởi công, xây dựng nhà xưởng từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021, lắp đặt thiết bị, sản xuất thử từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2022 và sẽ đi vào vận hành chính thức từ tháng 6/2022.

Đền thờ Chung Sơn - công trình thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam (Ảnh: Báo Nghệ An)

4. Dự án xây dựng Đền Chung Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An: Với số vốn đầu tư 200 tỷ đồng, dự án xây dựng Đền Chung Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành từ tháng 5/2020.

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước để ngưỡng vọng, tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Người.

5. Công trình xây dựng, nâng cấp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Công trình xây dựng, nâng cấp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tưởng nhớ công ơn của Người, có tính chất lan tỏa là điểm nhấn về du lịch lịch sử văn hóa của tỉnh Nghệ An tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Dự án có tổn mức đầu tư 111,086 tỷ đồng, thời gian từ thực hiện từ năm 2020 dự kiến quý I năm 2021 sẽ đưa vào sử dụng.

Việc thực hiện dự án xây dựng, nâng cấp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần hoàn chỉnh quy hoạch và tạo nên sự đồng bộ giữa các hạng mục của quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tương xứng với tầm vóc tổng thể của Khu di tích .

6. Dự án Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam: Công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được khởi công vào tháng 2/2019, tổng mức đầu tư dự án là 950 tỷ đồng (trong đó ngân sách TW 450 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh 250 tỷ đồng). Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết vùng, góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ.

Mô hình Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam sẽ tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, thức đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đồng thời giảm tải, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A.

7. Dự án đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò: Đây là tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 với chiều dài hơn 7,4km. Dự án có tổng mức đầu tư 521 tỷ đồng. Công trình do Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 25/7/2020, dự kiến thông tuyến vào Quý II/2021.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội; kết nối cảng Cửa Lò, cảng biển quốc tế Vissai, cảng DKC và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC…, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, bảo đảm an ninh, quốc phòng tỉnh Nghệ An, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng.

Với quyết tâm khởi công xây dựng và hoàn thành các công trình để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của tỉnh Nghệ An, những công trình trên không chỉ tạo nên một cảnh quan, động lực phát triển kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nghệ An đang tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong định hướng phát triển đến năm 2025 và các năm tiếp theo.

