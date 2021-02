Những điều cần biết khi thắp hương trên bàn thờ gia tiên

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt Nam ta thường thấy khi thắp hương mọi người thường thắp theo số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 thậm chí là thắp cả bó mà không thắp theo số chẵn.

Nguyên do có việc này là quan niệm việc thắp hương tưởng nhớ của người dương với người âm, cúng dâng lễ vật với một lòng mong mỏi người âm phù hộ độ trì cho gia đình sức khỏe, may mắn mọi sự hanh thông.

Tùy vào số lượng nén hương mà gia chủ dâng lên bàn thờ sẽ biểu trưng cho ý nghĩa sẽ gửi gắm đấng bề trên.

Vậy vì sao người xưa thường thắp 3 nén hương trên bàn thờ, và sự thật trên bàn thờ thường thắp mấy nén hương là phù hợp nhất?

Nên thắp hương mấy nén

Ý nghĩa thực sự của việc thắp 3 nén hương trên bàn thờ

Đa phần các gia đình hiện nay đều đang thắp 3 nén hương trên bàn thờ tương ứng với số bát hương. Vậy nhưng bạn đã thực sự hiểu rõ về ý nghĩa của việc cắm 3 nén hương chưa?

Con số 3 có nhiều quan niệm khác nhau hơn.



Đó có thể là: Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng); Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới); Tam thời (Quá khứ – Hiện tại – Tương lai); Tam vô lậu học (Giới – Định – Tuệ) của nhà Phật. Điều này lý giải vì sao ở sân chùa thường có 3 đỉnh hương to.



Ngoài ra, việc thắp ba nén hương mà người Việt hay làm còn thể hiện ý nghĩa là tâm nhang (lòng thành), giới nhang (theo lời răn dạy của Phật thánh tổ đường) và định nhang (tuyệt đối không thay lòng đổi dạ).

Vậy nên thắp 3 nén nhang trên bàn thờ là điều hoàn toàn đúng đắn và phù hợp mà gia chủ nên duy trì để thể hiện lòng thành kính với gia tiên tiền tổ.

Thắp 1 nén hương trên bàn thờ thể hiện điều gì?

Bật mí với bạn rằng số 1 ở đây là số dương thể hiện người sống thành tâm cầu mong thần linh tổ tiên phù hộ cho mình buôn may bán đắt, bình an may mắn.

Thắp 1 nén hương được gọi là bình an hương. Ngoài ra, để cầu bình an, mọi việc được thuận lợi thì gia chủ nên thắp 1 nén hương mỗi buổi tối và buổi sáng là đủ.

Ý nghĩa của việc thắp 5 nén hương trên bàn thờ

Có nhiều gia đình thường thắp 5 nén hương, 5 nén hương được gọi là thiên địa ngũ hành hương hay âm dương ngũ hành hương.

Số 5 ở đây tượng trưng cho 5 phương trời đất, 5 hướng thần linh. Trong phong thủy thì ngũ hành là 5 nguyên tố Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Thông thường trong 1 dòng họ, dòng tộc quốc gia hay tập thể có việc gì đó đại sự thì mới thắp 5 nén hương vì việc này tượng trưng cho cầu ngũ phương, ngũ thổ, ngũ hành có nghĩa là khắp trời đất chứng giám cho người đại diện cho một dòng tộc, địa phương, đất nước. Cầu mong cho quốc thái dân an.

Thắp 7 nén hương trên bàn thờ có phải là điều tốt?

Thắp 7 nén hương được gọi là Bắc đẩu thất tinh hương với tên gọi theo thứ tự là: Thiên xu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, khai dương, ngọc hoàng và giao quang là những vị thần linh cái quản tam giới.

Thắp 7 nén hương cùng lúc là mời gọi thiên tướng, nếu không quá cần thiết thì cũng không cần thắp tới 7 nén hương.

Thắp 9 nén hương – Cửu liên hoàn hương có ý nghĩa gì?

Theo các chuyên gia phong thủy thì việc thắp 9 nén hương được gọi là Cửu liên hoàn hương. Cắm hương theo thứ tự 3 hàng và 3 cột, ở trên là mời ngọc hoàng thượng đế, ở dưới là mời thập đại diêm vương.

Thắp hương 9 nén là mang tín hiệu để cầu cứu chủ yếu rơi vào trường hợp bất đắc dĩ và hầu như không có sự trợ giúp của con người thì mới sử dụng, hy vọng ngọc hoàng đại đế và thập đại diêm vương hỗ trợ cứu giúp muôn dân

Tư thế thắp hương

Trước khi thắp hương nên sắp xếp mọi vật phẩm cúng một cách gọn gàng trên ban thờ gia tiên sau đó thắp hương. Chú ý phong thái của bản thân cần đoan trang, liêm chính, trán vội.

Ngoài ra, khoảng cách giữa chỗ đứng và bát hương phải vừa phải không được quá gần hay quá xa. Khi lấy hương cần thận trọng, nhẹ nhàng không để hương bị rơi vãi hay đổ xuống đất. Nếu vị trí bát hương không thuận tiện để cắm bằng 2 tay thì phải cắm bằng tay phải.

Xử lý hương tắt khi đang cúng

Hương tắt trong khi cúng ngoài lý do hương kém chất lượng còn có thể do nhiều nguyên nhân khác. Theo quan niệm xưa, khi cầu cúng nếu hương tắt ở phần trên là “thiên” liên quan đến bàn thờ, nóc nhà,.. phần giữa là “nhân” liên quan đến mồ mả, đất cát,...

Đặc biệt, vào đêm giao thừa mà bị tắt thì năm đó làm ăn thất bát đủ đường xui xẻo. Nếu đang cúng mà hương tắt có thể để thế rồi châm lửa lại, đừng nên nhổ ra rồi cắm lại sẽ trở thành hương thừa và mất thiêng.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn