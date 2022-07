Những công nhân đầu tiên ở Nghệ An được hỗ trợ tiền thuê nhà

Một dự án nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp VSIP (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là những công nhân đầu tiên tại Nghệ An được nhận khoản hỗ trợ tiền thuê nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021.

Theo quy định, công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian được nhận hỗ trợ không quá 3 tháng.

Cụ thể, có 19 công nhân thuộc Công ty TNHH VSIP Nghệ An (đóng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên) được phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian 3 tháng, với tổng số tiền 28,5 triệu đồng.

Tại thành phố Vinh, có 37 công nhân thuộc Công ty TNHH Matrix được hỗ trợ tổng cộng 36,5 triệu đồng. Trong đó, có 36 công nhân được hỗ trợ 2 tháng tiền thuê nhà trọ, 1 công nhân được hỗ trợ 1 tháng.

Riêng huyện Nghi Lộc, mới chỉ có 1 lao động tại Công ty TNHH Châu Tiến đủ điều kiện để được phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà lần này với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho 3 tháng.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được tạm ứng từ ngân sách tỉnh cấp cho các huyện, thành phố để thực hiện chi trả cho người lao động. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện thủ tục hạch toán chuyển tạm ứng thành thực chi và quản lý đúng quy định.

Cơ quan đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.

Trước đó, ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Mức hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/tháng/người.

Hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng/người. Mỗi nhóm người lao động sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Theo khảo sát, tỉnh Nghệ An có khoảng 13.000 lao động thuộc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 11 huyện, thành thị được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định số 08. Số tiền hỗ trợ ước tính khoảng 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai hỗ trợ ở Nghệ An còn chậm, số lượng công nhân được nhận tiền còn ít. Trong đó, một phần do hồ sơ doanh nghiệp gửi đến còn ít hơn so với khảo sát thực tế.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết, huyện Nghi Lộc đã gửi công văn, đồng thời làm việc với Khu Kinh tế Đông Nam về thực hiện chính sách tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08.

Sau đó, Khu Kinh tế Đông Nam hướng dẫn các doanh nghiệp khảo sát, làm hồ sơ gửi đến UBND huyện. Qua khảo sát cho thấy Nghi Lộc có 461 trường hợp đáp ứng điều kiện được hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo bà Tuyết, đến nay UBND huyện Nghi Lộc mới nhận được 45 bộ hồ sơ trên tổng số 461 trường hợp nói trên. Những hồ sơ này đã được cấp huyện xem xét và gửi lên chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại