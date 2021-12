Những cách đánh bay quầng thâm và mệt mỏi dưới mắt

Nam và nữ giới đều có thể bị quầng thâm mắt. Quầng thâm xuất hiện dưới mắt ó thể do nhiều lý do như stress, thiếu ngủ, thay đổi nội tiết tố, lối sống bị đảo lộn, do di truyền hay nhiều nguyên nhân khác.

Dị ứng, hen suyễn có thể là nguyên nhân gián tiếp tạo nên quầng thâm dưới mắt, khiến vùng da này sậm hơn lúc bình thường. Nếu dụi mắt, vùng này lại càng thâm đen hơn.Trong trường hợp này, chuyên gia khuyên bạn nên dùng kem hydrocortisone 1% 2 lần trong 1 ngày và tránh các sản phẩm chăm sóc da có hương thơm. Ngoài ra hãy đeo kính chống ánh sáng xanh khi ngồi máy tính, nhìn màn hình trong thời gian dài./.