Những bí mật chưa kể về triệt xóa ổ bay, lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Điều trị “tâm thần” vẫn chỉ đạo đàn em đi bán ma túy

Thời điểm hiện tại, vụ án đang được chuẩn bị xét xử. Lật lại những chồng hồ sơ về chuyên án, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, đây có thể nói là một trong những chuyên án tiêu biểu của đơn vị nói riêng và Công an TP Hà Nội nói chung về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật ma túy các đối tượng cất giấu ở trong phòng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Vào cuối tháng 1/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một đối tượng nam giới tên là Quý với tuổi đời từ 35-37 tuổi có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Đáng lưu tâm hơn, Quý lại là một bệnh nhân đang được điều trị trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Trước những thông tin ban đầu trinh sát cung cấp, xác định tính chất mức độ nghiêm trọng của sự việc, Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chỉ đạo các trinh sát cũng như chỉ huy đội tập trung củng cố thông tin, xác định rõ nguồn, đối tượng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đối tượng nghi vấn được xác định là Nguyễn Xuân Quý. Quý là đối tượng từng có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 8/11/2018, Quý nhập viện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và được điều trị tại Khoa 5 theo quyết định của VKSND huyện Thanh Trì áp dụng đối tượng bắt buộc biện pháp chữa bệnh. Đến ngày 11/9/2019, Quý chuyển từ Khoa 5 sang Khoa Phục hồi chức năng điều trị do Đỗ Thị Lưu là bác sỹ điều trị, Trưởng khoa.

Các trinh sát tiếp tục củng cố nguồn tin, xác định hàng ngày từ 20h hôm trước đến 2h sáng hôm sau có khá nhiều đối tượng ra vào Khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Các đối tượng đón Quý tại tầng 1 của khoa rồi Quý dẫn lên phòng của mình hoặc Quý ra khỏi khoa điều trị đi qua đêm hoặc đi cả ngày không về. Những thông tin trinh sát tiếp tục làm rõ Quý có hành vi mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn với nhiều chủng loại, chủ yếu là ma túy tổng hợp. Nguồn ma túy này chủ yếu được Quý lấy từ Nghệ An, TP Hồ Chí Minh… và đối tượng cất giấu ma túy ngay tại trong phòng điều trị.

Cũng tại căn phòng này, Quý tổ chức mua bán ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy với đám đàn em dưới danh nghĩa là người nhà đến chăm sóc bệnh nhân. Những đàn em của Quý gồm Bùi Trí Hải (SN 1998, HKTT tại thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, HKTT tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Công Thường (SN 1986, HKTT tại xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Quý không trực tiếp đưa “hàng” mà chỉ đạo đám đàn em mang ma túy giao cho khách. Khi nào Quý thoải mái thì đám đàn em lên tận phòng lấy ma túy mang bán, còn không Quý sẽ ném ma túy qua cửa sổ từ tầng 2 xuống. Quý còn rất ma mãnh, tinh vi khi chiêu mộ được đối tượng Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, HKTT tại xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội) là lái xe taxi có nhiệm vụ cảnh giới khu vực cổng bệnh viện cũng như thường xuyên chở đám Ngọc, Hải và bản thân đi giao dịch ma túy. Tất cả đám đàn em của Quý đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Mua chuộc bác sỹ, nhân viên y tế để “bay, lắc” trong bệnh viện

Khoảng tháng 1/2021, Khoa phục hồi chức năng chuyển trụ sở sang tòa nhà mới xây dựng. Tại đây, Quý móc nối, mua chuộc với y bác sỹ trong khoa, cụ thể là bác sỹ Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa để được điều trị tại một buồng riêng ở tầng 2 với diện tích lên tới 60m2. Quý dùng tiền mua chuộc bác sỹ Lưu bằng cách mỗi tháng đưa cho đối tượng này 10 triệu đồng để thoải mái muốn làm gì trong phòng điều trị cũng được. Đối tượng Đỗ Thị Lưu cũng yêu cầu Quý phải đưa tiền hằng tháng nếu không sẽ không cho Quý ra ngoài, không cho người nhà vào thăm gặp và đuổi ra khỏi khoa điều trị.

Quý đã cải tạo buồng bệnh điều trị thành 3 phòng nhỏ được ngăn bằng các tấm nhựa. Phòng ngoài có giường bệnh và vật dụng cá nhân như các buồng bệnh khác. Hai phòng nhỏ bên trong được Quý thiết kế thành phòng “bay, lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy. Những căn phòng này được Quý đầu tư cách âm rất kỹ càng. Dù bên trong mở nhạc sàn cực mạnh thì bên ngoài cũng không nghe thấy gì. Có được chỗ “bay, lắc” không tưởng, Quý thường xuyên tổ chức những bữa tiệc ma túy ngay tại phòng chữa bệnh để chiêu đãi đám đàn em cùng những nhân viên y tế của bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Quý cũng có riêng một chìa khóa ra vào và có thể đi ra khỏi khoa, bệnh viện bất cứ khi nào hắn muốn.

Chuyên án được xác lập và ngày 20/3/2021, Ban chuyên án xác định Quý đang mang ma túy đi bán tại một chung cư trên địa bàn quận Long Biên. Sau khi giao bán ma túy xong, Quý cùng với một số đối tượng khác đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Cùng thời điểm trên, Quý gọi điện thoại chỉ đạo đàn em là Nguyễn Văn Ngọc lấy ma túy tại buồng chữa bệnh của Quý để giao cho khách. Ngọc và Thường lấy ma túy theo chỉ đạo của Quý rồi điện thoại cho Nguyễn Trung Nguyên điều khiển xe taxi chở xuống Hà Nam để giao ma túy cho khách. Từng di biến động của chiếc xe taxi trên đều nằm trong tầm giám sát chặt chẽ của tổ công tác Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội.

Khoảng 8h cùng ngày, khi chiếc xe taxi do Nguyên điều khiển dừng chờ bên đường do tắc đường ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, các trinh sát xác định đây chính là thời điểm “điểm hỏa”. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận chiếc xe, đồng thời yêu cầu các đối tượng mở cửa để kiểm tra. Đám đàn em của Quý cố thủ trong xe, buộc tổ công tác phải nhanh chóng phá cửa, lôi ra ngoài, khống chế, bắt giữ. Toàn bộ những gói ma túy các đối tượng mang theo để đi giao bán cho khách đã bị tổ công tác thu giữ.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng giám sát chặt chẽ những di biến động của Quý, xác định Quý đang phê ma túy trong khách sạn, liền ập vào kiểm tra, bắt quả tang Quý đang “bay, lắc” cùng với 7 đối tượng khác. Nhiều ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy của Quý và đồng bọn cũng bị phát hiện, thu giữ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT cũng khám xét phòng điều trị của Quý và thu giữ rất nhiều ma túy, cân điện tử, các loại đèn, âm thanh… đối tượng và đám đàn em dùng để mua bán, sử dụng ma túy. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng cũng như tài liệu thu thập được, ngày 23/3/2021, Cơ quan CSĐT đã triệu tập, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm của Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, là kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1). Test nhanh Nguyễn Anh Vũ cũng dương tính với ma túy.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm rõ Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1983, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) là điều dưỡng viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền) và Bùi Thị Hạt (Sn 1984, HKTT tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội, là hộ lý Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền) cùng với nhóm đàn em của Quý đã thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy, “bay lắc” ngay trong phòng điều trị của Quý. Do nhiều lần ra vào phòng của Quý để ăn uống, rượu chè, Huệ phát hiện Quý cùng nhóm bạn thường xuyên tụ tập gọi “gái dịch vụ” về sử dụng ma túy và “bay lắc” trong phòng. Những lần này, Huệ và Hạt cũng tham gia vào các bữa tiệc ma túy trên.

Đối tượng Quý đã lợi dụng việc mua chuộc thành công và được bác sỹ Lưu dung túng để che giấu, thực hiện hành vi phạm tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong phòng điều trị. Sau khi biết việc Quý ra ngoài “bay lắc” và bị bắt vào trưa ngày 20/3/2021, bác sỹ Lưu đã chỉ đạo các nhân viên mang hồ sơ bệnh án của Nguyễn Xuân Quý ra ngoài bệnh viện để khắc phục theo nội dung sai sự thật nhằm trốn tránh trách nhiệm, che giấu việc không kiểm soát được việc tự do đi lại ra vào viện của Quý do chính bản thân đã tiếp tay, dung túng. Ngày 14/9/2021, Cơ quan CSĐT đã bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thị Lưu.

Thông tin với PV, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Đây là băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự cầm đầu. Các đối tượng trong băng ổ nhóm này đều là những đối tượng cộm cán, được phân công nhiệm vụ cụ thể trong chuỗi vận chuyển, cất giấu, mua bán trái phép chất ma túy.

Chúng đã biến một nơi điều trị bệnh tâm thần trở thành điểm mua bán, sử dụng và lôi kéo, dụ dỗ ngay chính những y bác sỹ đang điều trị để cùng “bay lắc” ngay trong phòng điều trị. Đối tượng cầm đầu của ổ nhóm là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần nên khó tiếp cận.

Chưa hết, chúng còn được sự tiếp tay, hỗ trợ của các cán bộ y, bác sỹ thoái hóa, biến chất. Do vậy, để thực hiện điều tra, khám phá vụ án nêu trên, Ban chuyên án phải khéo léo, linh hoạt sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ, đồng thời tăng tốc thời gian phá án, bắt giữ toàn bộ những đối tượng trong đường dây, ổ nhóm tội phạm nêu trên.

Tác giả: Hoàng Phong – Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân