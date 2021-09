'Nhức mắt' tài xế xe khách tay phải lái xe, tay trái lăm le vùng nhạy cảm của cô gái bên cạnh

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh một nam tài xế đang điều khiển xe khách trên đường, ngồi cạnh tài xế là một cô gái.

Đoạn video lan truyền trên tiktok bị nhiều người chê bai, lên án về việc lái xe một tay.

Đáng chú ý, nam tài xế này tay phải thì lái xe, tay trái thì liên tục có hành động nhạy cảm với cô gái bên cạnh, bất chấp chiếc xe vẫn đang lao vù vù trên đường, cô gái này cũng không có hành động phản kháng.

Nam tài xế liên tục có hành động n.hạy cảm với cô gái.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số cư dân mạng chê bai hành động này. Những người khác thì cho rằng tài xế coi thường tính mạng của bản thân và người đi đường khi tham gia giao thông bằng một tay.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Tác giả: Long Quy

Nguồn tin: saostar.vn