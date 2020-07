Nhóm “tin tặc” hack Facebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng

Đối tượng Đỗ Thiên Hưng (ngoài cùng bên phải) và đồng bọn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 30/6, Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian vừa qua, Công an thị xã Thái Hòa liên tục nhận được trình báo của nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook đã bị các đối tượng xấu xâm nhập tài khoản cá nhân và thay đổi mật khẩu để chiếm đoạt trái phép tài khoản.

Khi xâm nhập thành công, các đối tượng sử dụng tài khoản đó để nhắn tin qua ứng dụng Messenger với người thân, bạn bè của người bị “hack” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật của vụ án.

Tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, các trinh sát phát hiện một ổ nhóm chuyên hack Facebook, trong đó, xác định Đoạn Vũ Trường (SN 1991, trú tại Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) là đối tượng nghiện ma túy thường xuyên xuất hiện trên địa bàn và có dấu hiệu bất thường trong việc thuê, làm các tài khoản ngân hàng khác nhau. Thu thập tài liệu chứng cứ, công an xác định, Đoạn Vũ Trường là đối tượng chuyên cung cấp số tài khoản cho các đối tượng khác lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản đó để hưởng lợi trái phép.

Công an thị xã Thái Hòa tiến hành bắt quả tang đối tượng Đoạn Vũ Trường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,5g ma túy tổng hợp. Từ đó khai thác, thu thập toàn bộ dữ liệu trong điện thoại di động, thẻ ngân hàng của đối tượng có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Sau khi có đủ căn cứ, Công an thị xã Thái Hòa đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thiên Hưng (SN 1998); Võ Văn Mỹ (SN 1994); Võ Minh Tình (SN 1986) và Vũ Quốc Bá (SN 2000, cùng trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khám xét và thu giữ 1 ô tô, 8 điện thoại di động, 1 máy tính laptop, hơn 300 triệu đồng tiền mặt.

Lãnh đạo UBND thị xã Thái Hòa, Nghệ An trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an thị xã.

Tại cơ quan điều tra, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng được làm rõ.

Cụ thể, từ cuối năm 2019 đến nay, với vai trò cầm đầu, Đỗ Thiên Hưng cùng nhóm của mình đã trực tiếp tạo các Facebook ảo rồi gửi lời kết bạn đến những người sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Sau đó, chúng nhắn tin messenger cho nạn nhân theo dạng bình chọn để nhận khuyến mãi. Khi nạn nhân nhập vào đường link, nhập tên, mật khẩu để bình chọn thì tên và tài khoản của họ sẽ được chuyển về tài khoản do Hưng quản lý.

Có được mật khẩu đăng nhập, các đối tượng ngay lập tức chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook của nạn nhân và tiến hành nhắn tin cho bạn bè, người thân của nạn nhân để vay mượn và nhờ vả gửi tiền.

Bằng thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc với số tiền hơn 20 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày chúng chiếm đoạt từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Riêng ngày 12/5, có 5 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản các đối tượng tại một ngân hàng chi nhánh Phủ Qùy với số tiền 231 triệu đồng.

Để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt, chúng đã thuê, mua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau khi các bị hại chuyển tiền qua tài khoản, chúng lập tức rút tiền mặt qua các cây ATM để chia nhau.

Tinh vi hơn, các đối tượng thống nhất cách thức hành động, nếu bị hại là người miền Bắc thì tài khoản ngân hàng để chúng nhận tiền là ở miền Trung hoặc miền Nam để tránh bị phát hiện, điều tra.

Hiện Công an thị xã Thái Hòa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí