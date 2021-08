Nhóm người thuê xe cấp cứu đến đám tang

Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Viên An lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Trần Đề (Sóc Trăng) xử phạt hành chính 10 người có hành vi không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Trong đó, có một tài xế và 9 người của đội mai táng (đạo tỳ) ở huyện Mỹ Xuyên. Nhóm này đã thuê xe cấp cứu của một trại hòm để đi phục vụ đám tang.

Chiếc xe cấp cứu chở nhóm mai táng đến đám tang. Ảnh: Nhật Tân.

Hành vi của những người này vi phạm Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 117 của Chính phủ quy định về xử lý hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt được đề nghị là 15 triệu đồng một người.

Nói với Zing, ông Lưu Hữu Danh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, cho biết chiều 7/8, tổ giám sát Covid-19 cộng đồng của xã Viên An phát hiện xe cấp cứu tư nhân biển số 83A-057.23 ghé đám tang ở ấp Bưng Sa. Công an xã Viên An kiểm tra, lập biên bản tài xế và 9 người mặc trang phục đội mai táng.

Công an làm việc với nhóm mai táng vào đêm 7/8. Ảnh: Nhật Tân.

Đối với gia đình có đám tang, do chủ nhà đã xin phép địa phương, chỉ tổ chức nội bộ nên không bị xử lý.

“Chốt kiểm soát Covid-19 của xã thấy xe cấp cứu nên cho qua nhưng tổ kiểm soát Covid-19 cộng đồng phát hiện sớm. Qua test nhanh, 10 người trên xe cấp cứu tư nhân đều âm tính với SARS-CoV-2. Công an huyện đã tạm giữ phương tiện, giấy tờ xe. Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt những người này”, ông Lưu Hữu Danh nói.

Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên Đặng Văn Phương cho biết chiếc xe cấp cứu tư nhân là của một trại hòm.

Chủ xe ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên nên cơ quan chức năng của địa phương này đang xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Việt Tường - Nhật Tân

Nguồn tin: zingnews.vn